Lossatal/Thammenhain. Bevor der Weihnachtsmann am Heiligen Abend die Familien in ihren festlich geschmückten Stuben besucht, erfüllt er im etwa 550-Seelendorf Thammenhain seit nunmehr 17 Jahren eine ganz besondere Mission. Der Bärtige fährt am Vormittag zwischen 8 und 13 Uhr durch das Dorf, um alle Kinder mit kleinen Präsenten zu erfreuen. „Die Idee dazu ist kurz nach der Geburt unseres Sohnes Dominic entstanden“, sagt Andreas Schön, der damals schon das Maibaumsetzen und Tannenbaumstellen im Ort anregte, was für die Dorfbewohner stets Anlass war, sich in geselliger Runde zusammenzufinden. Wovon jedoch immer nur die Erwachsenen profitiert haben und deshalb Schön die Frage aufwarf: „Warum machen wir nicht mal was für unserer Kinder?“

Gesagt, getan. Und so haben sich für das, was alle für gut und richtig befanden, dann vier Familien vor den Weihnachtskarren gespannt. Allerdings tut sich Schön als Cheforganisator zunächst schwer, die Namen preiszugeben. „Weil wir das nicht machen, um Aufsehen zu erregen, sondern einfach nur, um Freude zu bereiten“ sagt er und schiebt dann doch noch die Namen der Familien Harttig, Falk und Gyvolt sowie seiner Familie nach. Warum sollte man diese Namen nicht erwähnen, wenn sie sich doch im Vorfeld dieser Aktion zum Handlanger des Weihnachtsmannes machen, der wiederum authentisch von Jürgen Bussenius gemimt wird. Immerhin müssen für etwa knapp 80 Kinder Beutel mit Süßigkeiten und kleineren Spielsachen vorbereitet werden. Und auch der inzwischen 17-jährige Dominic gehört zum Team.

Aber da gibt es noch eine Besonderheit der Geschenkeaktion. „Wenn wir dann von Haus zu Haus fahren, dann hatten wir bisher jedes Mal ein anderes Gefährt. Von Trabant Kübel und Pick-up über Trike, Gabelstapler und Feuerwehr bis hin zu verschiedenen Kutschen war schon alles dabei, was man sich vorstellen kann. In diesem Jahr fahren wir mit einem DDR-Jeep P3, den der Tischlermeister Peter Heinze zur Verfügung stellt“, freut es die Akteure. Womit auch gesagt sei, dass diese etwas andere Weihnachtsaktion der schon vier erwähnten Familien Helfer und Helfershelfer hat. „Wir haben inzwischen viele Sponsoren, die wir jedes Jahr anschreiben. Und bei Gemeinschaftsaktionen wie Maibaumsetzen, Osterfeuer oder ähnlichen Zusammenkünften sprechen wir auch die Leute im Dorf an und da kommt immer eine positive Resonanz, so dass wir aus dieser Richtung auch immer etwas dazu bekommen, um die Geschenkeaktion finanzieren zu können“, zeigte sich Schön bei dieser Gelegenheit dankbar.

Von Frank Schmidt