Mit Pauken des Spielmannszuges und Trompeten des Posaunenchors ist in Wurzen auf dem Markt die Wichtelweihnacht rund um den Tannenbaum eingestimmt worden. Das letzte Wort in Sachen Eröffnung hatte aber der Weihnachtsmann, der eigentlich eine Weihnachtsfrau ist. Denn seit Jahr und Tag schlüpft Kerstin Höhne in die Rolle des Bärtigen und bringt Kinderaugen zum Leuchten.

Ebenso Tradition ist, dass der Weihnachtsmann in Begleitung des Oberbürgermeisters Jörg Röglin ( SPD) kommt. In diesem Jahr saßen beide auf einem Hänger, den ein altmodischer Minitraktor auf seinem Weg zur Marktbühne im Schlepptau hatte. Was dem Weihnachtsmann ganz gelegen kam, da er wie alle Jahre wieder einen prall gefüllten Gabensack dabei hatte, den er nicht buckeln musste.

Kinder müssen sich etwas gedulden

Und genau dieses Mitbringsel hatten vor allem Kinder sofort ins Visier genommen. Doch die mussten noch etwas warten, bis sie dem Weihnachtsmann ihre mehr oder weniger gut gelernten Verse und Lieder vortragen durften, um zur Belohnung kleine Geschenke aus dem Sack einheimsen zu können. Grund war der Auftritt des Spielmannszuges, der das obligatorische Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ anstimmte.

Freilich in der Hoffnung, die Besucher ziehen stimmgewaltig mit. Doch das müssen die Wurzener wohl noch üben, denn sie haben diesbezüglich den Klangkörper im Regen stehen lassen. Und das gar wahrhaftig, weil ausgerechnet zur Eröffnung der ohnehin unangenehme Nieselregen immer mehr geworden war.

Wurzener hegen Hoffnung auf weiße Wichtelweihnacht

Wenn das alles Schnee wäre, wird sich manch einer der gut beschirmten Besucher vorgestellt haben. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin haben die Meteorologen für nächste Woche winterliches Wetter prognostiziert. Und damit dürfte in Wurzen die Lust auf Vorfreude im Advent eien Schub bekommen. Davon könnten zum einen die Händler und zum anderen die Akteure auf der Marktbühne profitieren, wo bis zum nächsten Sonntag, also bis zum dritten Advent täglich ein Kulturprogramm aufgeführt werden wird.

