Erlöse vom Weihnachtsmarkt im Gymnasium Wurzen gehen an Kinderkrebshilfe

Wurzen

Wie alle Jahre wieder, zeigte sich der schon traditionelle Weihnachtsmarkt im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasiums Wurzen von zwei ganz verschiedenen Seiten. Während es im Foyer eher hektisch zuging, rückten Schüler und Lehrerschaft sowie Besucher des ganzen Budenzaubers in der Aula enger zusammen, um dem diesjährigen Weihnachtskonzert zu lauschen, das unter dem Titel „Sind sie Lichter angezündet“ für besinnliche Momente sorgte.

Zur Galerie Von Lehrern handbemalte Tassen und andere Geschenkidee konnten Besucher auf dem Weihnachtsmarkt des Gymnasiums in Wurzen erstehen.

Ein Teil der Erlöse kommt Kinderkrebshilfe zugute

30 Prozent der Einnahmen aus den Standgebühren kommen der Kinderkrebshilfe zugute, versicherte Lehrerin Heidrun Liebold. Sie gehörte einem ganzen Gremium von Organisatoren an, so dass gleich mehrere Lehrer für den Weihnachtstrubel rund um den festlich geschmückten Tannenbaum in der Aula den Hut, oder besser Weihnachtsmannmütze, aufhatten.

Immerhin sind da um die 700 Euro zusammengekommen. Was darüber hinaus an Erlösen durch Verkauf und Verzehr aufgelaufen war, floss in die Klassenkassen zur Finanzierung verschiedener Schülerprojekte. Erwirtschaftet aus zumeist Waren und Produkten in Handarbeit. Selbst gebastelte Präsente waren ebenso im Angebot wie leckere Waffeln, würziger Glühwein oder verführerische Früchte mit Schokoladenüberzug.

Porzellantassen statt Plastik

Eigentlich wie jedes Jahr. Und doch war etwas anders. Der Müllberg nach dem Weihnachtsmarkt hatte sich reduziert. Und dafür ließen sich die Lehrer etwas ganz Originelles einfallen.

Statt Unmengen an Plastebechern stellten sie Porzellantassen zur Verfügung, die von ihnen selbst mit sehr kreativen Weihnachtsmotiven handbemalt wurden. Um die 250 Stück waren davon im Umlauf. Entweder als Pfandtasse für zwei Euro oder gar zum Kauf für drei Euro. Eine tolle Weihnachtsidee, die auch anderswo Schule machen könnte.

Von Frank Schmidt