Landkreis Leipzig. Mittwoch ist der Welttag des Schneemanns – und das Wetter in unseren Breiten bringt ihn in diesem Jahr auch nicht ins Schwitzen... Es bleibt eisig kalt und ein paar Flocken sollen auch noch dazu kommen. Die Voraussetzungen könnten also besser nicht sein, um diesem 18. Januar – und vor allem den Schneemann – hochleben zu lassen. Die LVZ krönt den schönsten Schneemann im Kreis Leipzig. Alles, was Sie, liebe Leser, tun müssen: Ein bisschen spontan sein, heute noch einen Schneemann bauen (wenn nicht schon geschehen). Schicken Sie uns ein Foto in guter Auflösung per Mail, gern können Sie auch ein kurzes Video drehen, das zeigt, welchen Spaß Sie allein, mit ihren Kindern oder Freunden dabei haben.

Anna und Ralf Hoyer aus Kössern haben mit Blick auf den bevorstehenden Ehrentag schon alles gegeben und sich ihren „eigenen Olaf gebastelt“, wie sie zu dem Bild von ihrem Schneemann schreiben, der schließlich auch getauft wurde. „Der steht jetzt bei uns auf der Terrasse und guckt bei uns ins Wohnzimmer“, berichten die Kösserner.

Der Welttag des Schneemanns findet übrigens immer am 18. Januar statt. Das Datum geht zurück auf die Form des Schneemanns: Die „8“ steht symbolisch für den Schneemann und die „1“ davor für seinen Stock oder Besen. Der Tag wurde erstmals 2010 veranstaltet und ist als Aktionstag gedacht, an dem unterschiedlichste Ziele verfolgt werden können. Einzige Bedingung: sie sollten einen Bezug zum Schneemann haben. Die LVZ-Aktion erfüllt also alle Kriterien.

Gewinnen Sie 3x4 Karten für einen Familienbesuch im Leipziger Zoo – dazu senden Sie bis Dienstag, 16 Uhr, ein Foto Ihres Schneemanns an die Mailadresse landkreis.leipzig@lvz.de mit dem Betreff „Schneemann“ – die Gewinner werden unter allen Einsendern ermittelt. Die Fotos werden in der LVZ veröffentlicht.

Von Thomas Lieb