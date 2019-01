Wurzen

Parken soll auf dem Markt in Wurzen bald verboten sein. Bereits vor zweieinhalb Jahren kündigte die Stadtverwaltung an, Kurzzeitparkplätze mit Gebührenpflicht im Zentrum einzuführen. Schluss mit Parken zum Nulltarif – so der Plan der Experten im Stadthaus.

Nachdem ein erster Versuch scheiterte, sollen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Technische Ausschuss hat bereits grünes Licht dafür gegeben. Auf der heutigen Stadtratssitzung soll die endgültige Entscheidung fallen.

Passanten der City in Wurzen wurden befragt

Doch zuvor hat die Leipziger Volkszeitung die Bewohner von Wurzen befragt. Bei einer Umfrage unter Passanten der City am Montag wurde eine große Sorge deutlich, sollte der Markt künftig nicht mehr zum Parken zur Verfügung stehen. Denn es wird befürchtet, dass die Geschäfte in der City von Wurzen einbrechen.

In einer Online-Umfrage zum Thema, bei der insgesamt 802 Stimmen abgegeben wurden, stieß der Versuch der Neuorganisation auf Widerspruch. Die Mehrheit (54 Prozent) will weiterhin auf dem Markt parken. 44 Prozent der User begrüßen dagegen den Vorschlag der Stadt.

Parkverbot beschäftigt auf Facebook die Leute

Das geplante Parkverbot beschäftigt auch auf Facebook viele unserer Leser. So wird im Netz derzeit diskutiert:

André Genedl: „Ich glaube, wir sind alle einfach zu bequem geworden und haben angeblich ach so wenig Zeit, das merkt man doch an sich selbst. Wenn man es 10 Minuten zu Fuß hat zum nächsten Supermarkt und fünf Minuten mit dem Auto, wird meist das Auto genommen, selbst wenn man nur eine Tüte Milch braucht.“

Petra Schramm: „Man muss doch nicht mit dem Auto bis an jede Ladentür fahren. Laufen und nebenbei etwas von der Stadt sehen ist auch nicht verkehrt.“

Christian Ehrlich: „Gibt eine keine anderen Probleme in unserer Stadt! 15.000 Euro – die könnte man in Schule und Kitas investieren. Das Parken hat bis jetzt kaum jemand gestört!“

Jan Heimann: In der Schuhgasse kann man ganz gut parken und da ist immer was frei, ist aber 100 Meter vom Dönerladen oder anderem entfernt und da müsste man ja mal laufen. 15. 000 Euro für die Boller sind schon ne Stange Geld, aber es ist ein Markt und kein ’Ich stell mich hin. wie es mir gefällt’-Parkplatz.“

Sandra Fleischer: „Da fährt doch keiner mehr in die Stadt und die kleinen Läden haben das Nachsehen. Dabei geben sich alle Mühe.“

Anja Hä: „Da stirbt die Wurzener Innenstadt noch mehr aus. Es kann doch so bleiben, wie es jetzt ist!“

Mirko Wagner: „Man muss so schon manchmal einen halben Kilometer bis Rossmann laufen, aber ich wüsste auch keine Alternativen. Es ist zu wenig Platz für Parkplätze in der Innenstadt; die wurde zu Zeiten von Pferdefuhrwerken gebaut, da war das egal.“

Marcus Ehrlich: „Laufen schadet keinem.“

Philipp KingTv: „Ich verbinde Einkaufen mit Stress. Deswegen hab ich auch keine Lust drauf und gehe nicht einkaufen. Die Sache ist: Warum sollte man sein Auto nicht nutzen, wenn man eins hat?“

Andreas Winkler: „Ich hab nichts dagegen. Ich muss dort regelmäßig mit dem Lkw anliefern und habe arge Probleme, um die parkenden Autos herumzufahren.“

Stephan D. Leutzscher: „Die Leidtragenden sind die Geschäfte.“

Maria Opolka: „Muss man denn immer direkt vor dem Laden parken? Erwachsene müssen in der Jacobsgasse des Öfteren mit Kindern oder Kinderwagen auf die Straße ausweichen, um auf den Markt zu gelangen. Omi oder Opi mit Rollator kommen kaum den kleinen Absatz hoch, aber der Bequeme muss genau vor der Ladentür stehen. Vor Mäc Geiz ist doch ein recht großer Parkplatz, der immer leer ist. Und das sind keine fünf Minuten Fußweg zum Markt.“

Jörg Röder: „Es ist leider in der Umgebung von Wurzen so, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht hin kommt, am Wochenende überhaupt nicht. Man ist deshalb aufs Auto im Umland angewiesen, um nach Wurzen zu kommen. Ohne Parkplätze wird Wurzen für mich unattraktiv zum Einkaufen.

Mit der Neuordnung will die Stadt Wurzen das innerstädtische Parkchaos wie beispielsweise in der Jacobsgasse am Wochenende unterbinden. Künftig entfallen direkt auf dem Marktplatz sämtliche Stellflächen an der Nord- sowie an der Westseite. Um das Parken auf der Innenfläche zu verhindern, lässt die Stadt zudem Poller im historischen Gewand aufstellen. Für alle anderen Stellplätze gilt weiterhin das Kurzzeitparken von Montag bis Freitag ab 9 bis 17 Uhr (maximal eine Stunde).

Kommentar: Abgespecktes Parkkonzept Weniger Dauer-, dafür mehr Kurzzeit- und Anwohnerparkplätze: Auf diesen Nenner lässt sich der erste Schritt des künftigen Parkkonzeptes der Stadt Wurzen bringen, über den der Stadtrat heute Abend entscheidet. Viel von der einst proklamierten Reform ist nach gut zweieinhalb Jahren nicht geblieben. Damals, im August 2016, kündigte das Stadthaus den Kampf gegen wildes Parken an – insbesondere mit gestaffelter Gebührenpflicht vom Markt bis in die Randbezirke. Gerechter sollte das neue Ordnungsregime werden und die leeren Decks des verschmähten Parkhauses zwischen Dresdener und Franz-Mehring-Straße füllen. Selbst im April des Vorjahres dokumentierten noch die eigens hinzugezogenen Verkehrsexperten des Dresdener Ingenieurbüros IVAS den gewünschten Wandel. Was nunmehr als Beschlussvorlage auf den Tischen der Fraktionen liegt, hat mit dem früheren Anspruch kaum etwas zu tun. Selbst die Idee einer Fußgängerzone für die Jacobsgasse wurde klammheimlich beerdigt. Lediglich der Innenbereich des Marktplatzes darf sich demnächst endlich wieder autofrei zeigen und das übrigens keineswegs zum Schaden der umliegenden Geschäfte. Schließlich wirkte das gepflasterte Areal oftmals wie die reichhaltige Angebotspalette eines Autohändlers – vor allem nach Ladenschluss und an den Wochenenden. Vom großen Wurf jedenfalls ist das jetzige Wurzener Parkkonzept meilenweit entfernt, selbst wenn bald weniger Dauerparkplätze im Zentrum zur Verfügung stehen. Und falls die Kontrollen des städtischen Ordnungsamtes so rar bleiben wie bisher, dann dürfte selbst der letzte Autofahrer den Eindruck gewinnen, dass sich eigentlich nicht wirklich etwas geändert hat. k.brandt@lvz.de

Von Kai-Uwe Brandt, Gina Apitz