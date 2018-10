Bennewitz

Das Bennewitzer Pflaster ist sicherer geworden. Das war die Kernbotschaft, die Falk Donner, Leiter des Polizeirevieres Grimma, zur Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Kellersaal des Bennewitzer Rathauses mitgebracht hatte.

Abwärtstrend hält an

Der Polizeirat schlug zunächst den großen Bogen zum Landkreis Leipzig. Hier wurden im vergangenen Jahr insgesamt 14493 Straftaten erfasst. Zum Vergleich: Im ebenfalls zur Polizeidirektion Leipzig gehörenden Landkreis Nordsachsen waren es 12031, in der Stadt Leipzig 79383. Im Landkreis Leipzig sank die Zahl der erfassten Fälle somit leicht um 7,8 Prozent – 2016 waren es noch 15713. Setzt man die Fallzahlen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl von 258333, so kommen 5610 Straftaten auf 100000 Einwohner, 2016 waren es noch 6081. Donner bewertete den inzwischen seit vier Jahren anhaltenden Abwärtstrend als sehr positiv. Zumal gleichzeitig die Aufklärungsquote leicht stieg: Nach einem Tief 2015 von 51,3 Prozent wurden 2016 53,2 Prozent der Straftaten aufgeklärt, 2017 waren es 54,2 Prozent. „Wir sind gut unterwegs“, kommentierte dies Donner.

Der Revierleiter ging auch auf den Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen im Landkreis Leipzig ein, in dem der Ausländeranteil bei 2,17 Prozent liegt: Unter den 5376 insgesamt ermittelten Tatverdächtigen waren 835 nichtdeutsche. Auch hier wieder ein Rückgang: In 2016 war deren Anzahl von 772 in 2015 auf 1109 (bei insgesamt 5934 Verdächtigen) sprunghaft gestiegen. „Aber eine Statistik muss man auch richtig lesen können“, fügte Donner hinzu. Es gebe eine Reihe von Straftaten, die nur Ausländer begehen könnten, so sei schon illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt eine solche, betonte er.

Weniger Fälle in Bennewitz

Konkret in Bennewitz mit seinen rund 5000 Einwohnern wurden vergangenes Jahr 179 Straftaten registriert, das sind – und hier folgt die Gemeinde dem Trend im Landkreis – 28 weniger als 2016 (207). Dazu liegt Bennewitz hinsichtlich der Häufigkeit der Fälle mit 3640 pro 100000 Einwohner deutlich unterm Landkreisdurchschnitt. „Allerdings ist die Aufklärungsquote nicht ganz so hoch wie im Revierdurchschnitt“, sagte Donner. Der Schwerpunkt lag, wie in den Jahren davor, bei Diebstahl: 78 Fälle wurden erfasst, „das ist ein massiver Rückgang“, sagte Donner; nach 67 Fällen in 2015 war 2016 ein sprunghafter Anstieg auf 108 registriert worden. An zweiter Stelle folgen – oft im Internet begangene –Betrugsdelikte. Die waren von 36 in 2015 auf 29 in 2016 leicht gesunken und lagen 2017 wieder bei 35. Auch Rohheitsdelikte haben mit 18 Fällen (2016: 24) wieder den Stand von 2015 erreicht. Ähnlich sieht es bei Sachbeschädigungen aus (2015: 11/2016: 18/2017: 12). Am Ende der Liste: vier Rauschgiftdelikte (2015: 2/2016: 1) „An dieser sehr kleinen Zahl kann man keine Tendenz ablesen“, sagte Donner. Solche Delikte würden größtenteils nur bei Kon-trollen festgestellt, „das heißt in dem Bereich gibt es ein größeres Dunkelfeld“.

Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) nutzte die Gelegenheit, auf die gute Zusammenarbeit zwischen Bürgerpolizist und dem Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung hinzuweisen. Dessen Präsenz bedeute kurze Wege, auch für die Bürger.

Von Ines Alekowa