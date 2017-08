Wilder Westen mit Line Dance in Grimma: Semesterauftakt bei der VHS Muldental

Grimma. Sie kamen ganz schön ins Schwitzen, die Teilnehmer des Line-Dance-Crashkurses, der am Freitag in der Volkshochschule (VHS) Muldental in Grimma stattfand. Verantwortlich dafür war neben der körperlichen Anstrengung auch das schwül-warme Wetter. Andere Besucher wählten da einen entspannteren Weg, lauschten Vorträgen über die Indianer sowie einem Erfahrungsbericht über ein Au-Pair-Jahr in den USA. Der Grund für die US-amerikanische Dominanz an diesem Abend: Semesterauftakt in der VHS Muldental. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Wilder Westen“.

„Wir wählen seit Jahren ein länderspezifisches Thema für diese Veranstaltung, das auch mit der Studienreise zusammenhängt, die wir anbieten“, erklärte Direktor Thomas Friedrich. Im kommenden Jahr gehe es in den mittleren Westen der USA, samt Yellowstone National Park. Dorthin hatte es Friedrich bereits zweimal verschlagen, weshalb er kurzum einen eigenen Bildervortrag über das Naturschutzgebiet im Bundesstaat Wyoming präsentierte – und damit für den stärksten Publikumsmagneten des Abends sorgte. VHS-Besucherin Barbara Kurze (53) aus Brandis sagte im Anschluss: „Ich werde meine Urlaubspläne nun definitiv überdenken.“ Sie war sicher nicht die einzige.

Anschließend wurde getanzt, musiziert und geschlemmt. Thomas Friedrich zeigte sich zufrieden ob der guten Resonanz auf die Veranstaltung und das zurückliegende Jahr. 2016/2017 konnte die VHS Muldental erstmals mehr als 10.000 Teilnehmer in 900 Kursen begrüßen, hieß es in der Eröffnungsrede, in der auch den Dozenten gedankt und des Ende 2016 verstorbenen Landratsbeigeordneten Thomas Voigt gedacht wurde, der im Landkreis Leipzig für die Volkshochschulen verantwortlich gewesen war. Friedrich und seine Kollegen blicken dennoch optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns auf das kommende Jahr, in dem wir wieder viele neue Sprach- und Weiterbildungskurse anbieten werden“, so der VHS-Chef.

Von Christian Neffe