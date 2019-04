Machern

Die Wählervereinigung Wir sind Macher(n) hat Strafanzeige gegen zwei Administratoren der Facebook Gruppe „Machern – Nachrichten für die Gemeinde“ erstattet. Darüber informierte die Spitzenkandidatin der Vereinigung für die Gemeinderatswahlen, Thérèse Goritzka, in einer Pressemitteilung. Die Wählervereinigung wolle sich gegen „unwahre Tatsachenbehauptungen“ wehren, die in den vergangenen Tagen in der Gruppe aufgestellt worden seien. Bei der Gruppe handelt es sich um eine geschlossene Gruppe.

Alle acht Gemeinderats-Kandidaten von Wir sind Macher(n) hätten wegen des Verdachts der üblen Nachrede sowie der Verleumdung Anzeige erstattet, hieß es weiter.

Von sp