Die Kandidaten der Wählervereinigung Wir sind Macher(n) haben kürzlich ihr Wahlprogramm beschlossen. Spitzenkandidatin Thérèse Goritzka begreift die Gemeinderatswahl als Lehre aus der Vergangenheit. „Wir sind Macher(n) möchte vor allem eine neue Kommunikationskultur etablieren, in der es nicht um persönliche Befindlichkeiten und Konfrontation innerhalb der Arbeit im Gemeinderat geht. Vielmehr soll den Bürgerinnen und Bürgern Gehör verschafft, endlich politisch-sachliche Diskussionen geführt und zielführende konstruktive Lösungsansätze im Sinne der Macherner erarbeitet und umgesetzt werden.“

Goritzka : Zusammenarbeit im Rat war schwierig

„In den vergangenen fünf Jahren haben wir verschiedene Themen angestoßen, die uns von den Bürgern aufgetragen wurden. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Gemeinderates erwies sich als so schwierig, dass die Themen nicht sachlich besprochen werden konnten. Dennoch haben wir es geschafft, ein großes Projekt – die Sanierung des Schulhofes der Grundschule in Machern - entscheidend mitzugestalten und umzusetzen. Viele Projekte sollen folgen, doch dazu braucht es Mitglieder im Gemeinderat, die an einem Strang ziehen – für Machern“, so Goritzka weiter.

Familienfreundlichkeit als wichtiges Anliegen

Ein wesentlicher Programmpunkt sei die Familienfreundlichkeit – verbunden mit ausreichenden Kita-Plätzen. „Der aktuelle Beschluss ist für Wir sind Macher(n) keine Lösung, sondern ein halbgarer Versuch, die Bürgerinnen und Bürger ruhig zu stellen“, erklärt Goritzka. Einsetzen will man sich unter anderem auch für ein gepflegtes Ortsbild, die Sanierung der Püchauer Kirchbrücke und ein jährliches Event, das der Gemeinde wieder zu einem positiven Image verhelfen soll. Ein Novum innerhalb des Wahlprogrammes sei die Einführung eines Einwohneretats. „Damit wollen wir die Demokratie vor Ort stärken“, erläutert die Spitzenkandidatin. „Die Bürger sollen künftig auch mitbestimmen können, in welche Projekte Geld fließen soll.“

Thérèse Goritzka zog 2014 in den Gemeinderat ein – gemeinsam mit Jana Strehle, die zuletzt das Amt des zweiten Bürgermeister-Stellvertreters ausübte. „Bedauerlicherweise tritt Jana Strehle aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Wir sind Macher(n) bedankt sich ganz herzlich bei Jana Strehle für die hervorragende, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten fünf Jahren und freut sich, dass sie ihre weitere Unterstützung von Wir sind Macher(n) zugesagt hat“, heißt es weiter.

Näheres zu Wahlprogramm und Kandidaten unter www.wir-sind-machern.de

Von Simone Prenzel