Wirtschaft im Kreis Leipzig sieht optimistisch in die Zukunft

Landkreis Leipzig. Der IHK-Geschäftsklima-Index klettert auf die neue Bestmarke von 137 Punkten. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig, an der sich 671 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen mit mehr als 34 000 Beschäftigten beteiligt haben.

„Die regionale Wirtschaft hat ein starkes Jahr 2017 hingelegt und ist mit optimistischen Erwartungen in das neue Jahr gestartet . Die Stabilität des Aufschwungs zeigt sich auch darin, dass die Unternehmen die außerordentlich gute Lage nunmehr für Investitionen nutzen“, sagt Kristian Kirpal, Präsident der IHK Leipzig. „ Die gute Auftragslage über alle Wirtschaftszweige hinweg führt auch zu einem steigenden Personalbedarf. Diesen zu decken, wird für immer mehr Firmen zum Problem. Unternehmen reagieren richtig, indem sie sich als attraktive Arbeitgeber aufstellen. Das allein wird aber nicht genügen: Wir müssen insgesamt wieder mehr junge Menschen für die duale Berufsausbildung begeistern. Die Politik muss das Ihre dazutun: mit Investitionen in moderne Berufsschulen und einer schnellen Umsetzung des im sächsischen Koalitionsvertrag angekündigten Bildungstickets für Schüler und Azubis.“

Der IHK-Geschäftsklima-Index ist der geometrische Mittelwert der Salden aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen (JB – Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn/ JM – Konjunkturumfrage zur Jahresmitte/ F – Frühjahr / H - Herbst). Quelle: IHK Leipzig

Die gewerbliche Wirtschaft im Landkreis Leipzig ist in ihrer Einschätzung zur aktuellen Lage und den Erwartungen an die Zukunft überdurchschnittlich optimistisch. Der Index in der Region ist wieder auf die Bestmarke von 139 Prozentpunkten geklettert – zuletzt war diese im Frühjahr 2017 erreicht worden.

178 Unternehmen im Landkreis Leipzig aus allen Wirtschaftbereichen haben sich an der Konjunkturumfrage beteiligt. Zwei Drittel der befragten Firmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage mit gut. Lediglich drei Prozent sind unzufrieden. Den Blick nach vorn scheut die Mehrheit der befragten Unternehmen nicht: Jede vierte Firma geht sogar von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Geschäftslage aus. Nur sieben Prozent sehen die Zukunft skeptischer. 19 Prozent der Unternehmen wollen ihre Mitarbeiterzahl in diesem Jahr erhöhen.

Zusammenfassung des IHK-Berichts für den gesamten Kammerbezirk

LAGE : Der 2017 ausgesprochen gut verlaufenen Konjunkturentwicklung ging auch zum Jahresende nicht die Puste aus. Die Geschäfte brummten weiter, so dass alle Wirtschaftsbereiche eine positive Jahresbilanz ziehen konnten. In Folge dessen zog der Saldo der aktuellen Geschäftslage nochmals kräftig auf +56 Prozentpunkte an und übertraf damit seinen erst vor vier Monaten erzielten bisherigen Höchstwert nochmals um fünf Punkte.

ERWARTUNGEN : Die Betriebe blicken mit großem Optimismus auf kommende Geschäfte. Der Saldo der Geschäftserwartungen klettert mit +21 Prozentpunkten ebenfalls auf eine neue Bestmarke. Der Konjunkturaufschwung ist auch 2018 breit aufgestellt und garantiert insgesamt gute Wachstumschancen, die sich auf eine unverändert solide Binnennachfrage, eine weiterhin positive Konsumentenstimmung, einen robusten Arbeitsmarkt sowie eine anziehende Weltkonjunktur stützen. So ziehen die Exporterwartungen der Industrieunternehmen gegenüber den Herbstaussagen wieder an. Aktuell sind die Auftragseingänge aus dem Ausland bei 34 Prozent der Betriebe gestiegen.

INVESTITIONEN : Die erfreuliche Entwicklung der Investitionstätigkeit im vergangenen Jahr entpuppt sich nicht als Strohfeuer. Die Investitionsplanungen der Unternehmen für 2018 bleiben insgesamt auf einem hohen Niveau. 23 Prozent der Unternehmen planen mit steigenden Investitionen, nur sieben Prozent wollen diese zurückfahren. Neben den üblichen Ersatzinvestitionen stehen vor allem Ausgaben für Innovationen und Kapazitätserweiterungen im Fokus.

PERSONAL : Die Personalnachfrage der Unternehmen steigt kräftig, auch weil immer öfter offene Stellen nicht mehr zeitnah besetzt werden können. Der Anteil der Unternehmen, die in den kommenden Monaten zusätzliche Mitarbeiter einstellen möchten, ist mit 28 Prozent fast viermal so hoch wie der Anteil der Unternehmen, die Personal abbauen wollen. Vor einem Jahr waren es mit 21 Prozent noch knapp dreimal mehr. In Abhängigkeit vom Personalangebot ist somit auch 2018 mit einem weiteren Beschäftigungszuwachs im gewerblichen Sektor zu rechnen.

RISIKEN : Im Ranking der Geschäftsrisiken rücken die Schwierigkeiten bei der Fachkräftegewinnung erstmals an die erste Stelle – nur im Landkreis Leipzig wird das Risiko der Arbeitskosten höher eingeschätzt. Die Hälfte der befragten Unternehmen sieht mittlerweile die Unternehmensentwicklung durch den Mangel an Fachkräften beeinträchtigt. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt noch 38 Prozent. Konkret konnten zum Jahresbeginn etwa 40 Prozent der Firmen offene Stellen nicht innerhalb von zwei Monaten mit qualifizierten Bewerbern besetzen. Am häufigsten sind Unternehmen im Verkehrsgewerbe, im Gast- und Baugewerbe sowie in der Industrie betroffen. Ein weiteres erhebliches Geschäftsrisiko sehen 49 Prozent der Unternehmen in der Entwicklung der Arbeitskosten. Danach folgen die Entwicklung der Inlandsnachfrage sowie die Energie- und Rohstoffpreise

Von lvz