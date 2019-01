Lossatal/Hohburg

Der Wirtschaftsbetrieb Lossatal startet mit einer Investitionssumme von fast 2,3 Millionen Euro ins neue Jahr. Den Löwenanteil verschlingt der Bereich Immobilien. Wie berichtet, soll das Kulturhaus Hohburg zu einem Soziokulturellen Zentrum ausgebaut werden. Hierfür fließen allein anderthalb Millionen Euro – inklusive Fördergelder. Das Projekt umfasst die Sanierung des Großen Saales mit 700 000 Euro, die Errichtung von acht altersgerechten Wohnungen im dritten Obergeschoss für 665 000 Euro und die Erneuerung der Heizung mit 170 000 Euro.

Umbau der Sparkassenfiliale in Hohburg

Darüber hinaus weist der aktuelle Wirtschaftsplan des kommunalen Unternehmens noch die Sanierung des Daches und der Fassade des Gebäudes An der Linde 1 a/b aus sowie den Umbau der Sparkassenfiliale Am Mühlgraben 9. Das DRK Muldental möchte an dieser Stelle ein Tagesbetreuungsangebot etablieren.

Wirtschaftsbetrieb zieht positive Bilanz für 2018

Doch auch in Sachen Abwasser nimmt der Wirtschaftsbetrieb Lossatal (WBL) eine sechsstellige Summe in die Hand. Zu den 2019er-Vorhaben mit einem Gesamtbetrag von etwas über 600 000 Euro zählen unter anderem der zweite Bauabschnitt für den Mischwasserkanal in Dornreichenbach (Straße des Aufbaus), Kanalarbeiten entlang der August-Bebel-Straße und Zur Siedlung in Falkenhain sowie der Bau einer Gruppenkläranlage im Falkenhainer Dorfblick.

Alles in allem konnte der im Januar 2014 gegründete Eigenbetrieb mit Sitz im ehemaligen Rathaus Hohburg und derzeit 24 Mitarbeitern eine positive Bilanz für das Vorjahr ziehen. Zu den Betriebsstandorten gehören ferner die Bauhöfe in Falkenhain und Hohburg und die zentrale Kläranlage in Kleinzschepa.

Das ehemalige Rathaus in Hohburg ist Verwaltungssitz des Wirtschaftsbetriebes Lossatal. Das kommunale Unternehmen will im neuen Jahr fast 2,3 Millionen Euro investieren. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Immobilienbewirtschaftung. Dem Portfolio zufolge befinden sich aktuell im WBL-Eigentum 174 Wohneinheiten, 17 gewerbliche Nutzflächen, 141 Stellplätze und Garagen sowie eine Freizeiteinrichtung und das Hohburger Kulturhaus. Besondere Anforderungen ergeben sich nach Angaben von Betriebsleiter Gerhard Winkelmann aus der Altersstruktur der langjährigen Mieter.

Demnach betrug die Anzahl der Wohnungskündigungen 2016 zehn, 2017 insgesamt 14 und im Vorjahr wiederum zehn. Gerade diese Wohnungen zwingen jedoch stets zu einer Komplettsanierung, um den wachsenden Ansprüchen zu genügen – Kostenpunkt pro Wohnung circa 15 000 Euro. Insofern wendete die WBL in den vergangenen Monaten 260 000 Euro vor dem Neubezug auf.

Fokus liegt auf Erneuerung der alten Mischwasserkanäle

Beim Thema Abwasser will der WBL auch in Zukunft den Fokus auf die Erneuerung alter Mischwasserkanäle legen. Allerdings, so Winkelmann, konnte von den angedachten Investitionen des Jahres 2018 nur ein Teil ad acta gelegt werden. Daher geht es zum Beispiel mit den Arbeiten in der Falkenhainer Straße Zur Siedlung in den nächsten Monaten weiter.

Im Übrigen verantwortet der Wirtschaftsbetrieb neben der Kläranlage in Kleinzschepa mit 3324 angeschlossenen Einwohnern noch vier Kleinkläranlagen, zwei in Heyda, eine am Tiergehege in Dornreichenbach und eine in Thammenhain, sowie ein 157 Kilometer langes Kanalnetz.

Von Kai-Uwe Brandt