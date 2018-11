Pflege ist ein Geschäft. Egal, ob in den eigens dafür geschaffenen Senioreneinrichtungen oder in den eigenen vier Wänden – sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Die vom sächsischen Sozialministerium initiierte Veranstaltung zur „Woche der pflegenden Angehörigen“ in Hohburg sollte diesem Eindruck etwas entgegensetzen. Für Betroffene standen die Sorgen und Nöte im Mittelpunkt der Veranstaltung. Sie erhofften sich Hilfe zur Selbsthilfe – nicht nur für einen Tag auf solch einer Veranstaltung, sondern weit darüber hinaus. Hilfe, die alltagstauglich und nachhaltig ist. Dass es genau daran mangelt, ist kein Geheimnis, angesichts Personal- und Fachkräftemangel in der Pflege. Gleichwohl darüber gefühlt schon hundert Jahre diskutiert wird, fühlen sich Betroffene mit ihren Problemen nicht immer und überall verstanden. Doch auf diesem Forum wurde von der Politik signalisiert, dass sie verstanden hat. Eine Art der Selbsterkenntnis, die nicht von ungefähr kommt. Denn mit jedem einzelnen Betroffenen, der im häuslichen Bereich von Familienmitgliedern gepflegt wird, wird das Defizit an Pflegekräften kompensiert. Dabei spielt der Politik in die Karten, dass es den pflegenden Angehörigen nicht wirklich an Motivation mangelt, denn sie opfern sich für ihre Nächsten liebend gerne auf, Tag und Nacht. Was ihnen aber fehlt, auch das wurde auf der Veranstaltung thematisiert, ist die nötige Wertschätzung durch die Politik. Und die sollte sich nach Ansicht der neu formierten „Interessenvertretung pflegender Angehöriger“ auch in finanzieller Unterstützung niederschlagen. Damit Betroffene nicht um dringend benötige Hilfsmittel betteln müssen – und dabei nicht das Geschmäckle aufkommt, Pflege sei ein Geschäft.