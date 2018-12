Treppe, Müll und Unrat im leer stehenden Haus stehen in Flammen

Wurzen Wohnhausbrand in Draschwitz bei Zschoppach - Treppe, Müll und Unrat im leer stehenden Haus stehen in Flammen Dorfbewohner von Draschwitz haben am Samstagabend erst den Geruch von Qulam wahrgenommen und kurz darauf Flammen entdeckt. Starker Rauch suchte über das Dach den Weg ins Freie.

