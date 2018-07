Wurzen

Wie gewöhnlich traf sich auch am Montagnachmittag eine Gruppe Jugendlicher an einer Laderampe hinter dem Wurzener Bahnhofsgebäude – ein inoffizieller, aber bekannter Treffpunkt. In der Clique waren ein 14- und ein 17-Jähriger, zwischen denen später ein Streit wegen eines der Mädchen entstanden sein soll, in dessen Folge der 14-Jährige seinen Widersacher mit einem Messer am Arm leicht verletzte, als dieser versuchte, ihm das Messer zu entreißen.

Die Wunde jedenfalls musste ambulant behandelt werden. Nun ermittelt die Polizei gegen den 14-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von thl