Wurzen: Dieb bricht in Haus ein und klaut Toyota

Ein Täter hat sich in Wurzen Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Danach fuhr er mit dem Auto des Besitzers davon.

In ein Eigenheim in Wurzen ist am Mittwoch eingebrochen worden (Symbolbild). Quelle: dpa