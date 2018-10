Wurzen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag gegen fünf Uhr morgens die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in Wurzen mit einem Gitterrost eingeworfen. Auf Grund der Doppelverglasung gelangte der Täter jedoch nicht in den Verkaufsraum. Anschließend flüchtete er. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen in Wurzen gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 , Telefon: 03437 708925 100, zu melden.

Von LVZ/gap