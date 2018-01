Wurzen: Kinder sprinten im Finale

„Auf die Plätze, fertig, los!“ 1100 Erst- bis Viertklässler aus sieben Grundschulen der Wurzener Region nahmen in den letzten Tagen am „Barmer Kindersprint“ teil. Am Sonnabend kam es nun zum spannenden Finale, das im Wurzener Autohaus Linke ausgetragen wurde. Hier sprinteten die Mädchen und Jungen über den Parcours.