Wurzen: Start für Arbeiten am Parkkonzept

Wurzen. Nur nicht wundern: „In den nächsten Wochen werden Leute mit Stift und Zettel auf den Straßen Wurzens unterwegs sein und Kennzeichen von Autos notieren“, kündigt Stadtsprecherin Cornelia Hanspach an. Mit dem Sammeln von Daten, wie unter anderem zur Auslastung der Parkplätze oder der Verweildauer, startet das von der Stadtverwaltung beauftragte IVAS-Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme aus Dresden mit der Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes.

Für die professionelle Hilfe von außen sprachen sich bereits Ende 2016 die Mitglieder des Technischen Ausschusses im Stadtparlament aus. Und zwar nachdem die Kommunalbehörde zuvor per Pressemitteilung ankündigte, eine Gebührenpflicht für das Kurzeitparken einzuführen (die LVZ berichtete). Demnach sollten es keine Flächen mehr zum Nulltarif geben. Die Kosten für eine Stunde Parken in der Innenstadt taxierte die Verwaltung seinerzeit mit 80 Cent, in den Randzonen mit 50 Cent. Auf den Vorstoß hin folgte wenig später Kritik – vor allem von Händlern und Anwohnern.

Dabei, so Hanspach, sei das Thema Parken in Wurzen ein Dauerbrenner. Auf der einen Seite gebe es ein „offenbar ungeliebtes Parkhaus“ in der Franz-Mehring-Straße, welches am 14. Januar 1997 mit 203 Stellflächen zur Nutzung übergeben wurde. Auf der anderen Seite zeige sich der Marktplatz zumeist an den Wochenenden voller Blechkarossen. Darüber hinaus müssen Autofahrer in manchen Straßen – zum Beispiel im Badergraben – Gebühren zahlen, anderswo könne kostenfrei geparkt werden.

Das künftige Parkraumkonzept der IVAS würde nunmehr die Basis für Transparenz und Logik sein, sagt Hanspach. „Ferner kann sich mit dem Papier eine bessere Nutzung des Parkhauses und eben der innerstädtischen Parkplätze ergeben.“ Voraussichtlich im Februar/März nächsten Jahres läge dann das Gutachten vor und gehe in die öffentliche Diskussion. Jedoch nicht allein im Stadtrat. „Wir möchten natürlich die Händler und Einwohner mit einbinden.“ In welcher Form dies geschieht, weiß Hanspach vorerst nicht zu beantworten. „Vielleicht in ähnlicher Art und Weise wie zur Veranstaltung über die Grundschulstandorte.“ Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und die Fachbereichsleiter standen damals den Fragen der Besucher im Plenarsaal des Stadthauses Rede und Antwort.

Von Kai-Uwe Brandt