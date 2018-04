Wurzen: Vermummte verüben Anschlag auf zwei Gaststätten

Wurzen. Unbekannte Täter verübten in den frühen Morgenstunden gewaltsame Überfälle auf zwei Gaststätten in der Wurzener Innenstadt. Offenbar mit schweren Hämmern zertrümmerten sie die Scheiben eines Lokals in der Wenceslaigasse und die eines weiteren im Badergraben.

DIe Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den unbekannten Tätern.. Quelle: Haig Latchinian

Anwohner rund um die Postmeilensäule schreckten gegen 2 Uhr auf, als sie von ohrenbetäubenden dumpfen Schlägen geweckt wurden. Augenzeugen sprechen von drei oder vier vermummten Personen, die nach ihrer Tat in Richtung Markt flüchteten. Ob es sich bei den Personen um die selben Täter handelte, die in dieser Nacht auch das Restaurant im Badergraben angriffen, ist derzeit nicht bekannt. Es heißt, auf Mitte der Wenceslaigasse habe ein silberfarbenes Auto gewartet, das als Fluchtfahrzeug bereitstand.

Anwohner liefen auf die Straße und verständigten unverzüglich die Polizei, die auch schnell vor Ort war und offenbar sofort die Verfolgung der Täter aufnahm. Die um den Schlaf Gebrachten äußerten sich erschüttert über die Brutalität des Anschlags. Rund 50 Einschlagslöcher in den Scheiben der Gaststätte in der Wenceslaigasse/ Ecke Dresdner Straße sorgten für blankes Entsetzen.

Neben den Schäden an den Scheiben der Gaststätte in der Wenceslaigasse stellten die Beamten auch eine unbekannte, ätzende Flüssigkeit in den Räumlichkeiten fest.. Quelle: Haig Latchinian

Darüber hinaus strömte aus dem Innern des Lokals ein übler Geruch, der auf dem gesamten Platz zu riechen war und bei einigen für Unwohlsein sorgte. Es steht zu vermuten, dass die Täter eine ätzende Flüssigkeit in die Lokale gespritzt hatten. Der Wirt der Gaststätte im Badergraben gab gegenüber der LVZ an, entsprechende Spuren auf dem Fußboden entdeckt zu haben.

Die beiden Inhaber der betroffenen Gaststätten wurden von den Anwohnern sofort alarmiert. Sie äußerten sich fassungslos über die ihrer Meinung nach nächste Stufe der Gewalt in Wurzen. Beobachter gehen davon aus, dass die Tat politisch motiviert ist, da beide Gaststättenbetreiber dem Vorstand des Neuen Forums Wurzen (NFW) angehören.

Wie berichtet, veranstaltete die neu gegründete Initiative erst vor wenigen Tagen eine Kundgebung auf dem Wurzener Markt. Die Redner wehrten sich auf der Veranstaltung unter anderem gegen den Vorwurf, Wurzen sei ein braunes Nest. Zugleich kritisierten sie das in der Stadt ansässige Netzwerk für Demokratische Kultur, da von dort aus stets all jene zu Rassisten und Nazis erklärt würden, die sich kritisch über die Zuwanderung äußerten.

Gegen 4 Uhr traf die Spurensicherung ein. Die Ermittlungen laufen. Berufstätige, die bei Sonnenaufgang die Lokale passierten, reagierten schockiert auf die Zustände in der Stadt: „Wo soll das bloß hinführen?“

Von Haig Latchinian