Wurzen

Vor gut zwei Wochen goss der Bauhof das Fundament. Nunmehr ziert ein nagelneues Mobiliar die Grundplatte aus Beton – nämlich der erste offene Bücherschrank der Stadt Wurzen, nur einen Katzensprung von der Wenceslai-Buchhandlung entfernt. In Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) jedenfalls sorgte die Premiere des Projektes schon im Juli 2017 für Furore, so dass die Tauschbibliothek unter freiem Himmel im Juni dieses Jahres hier sogar einen zweiten Standort erhielt.

Von der Aktion im brandburgischen Städtchen ließ sich Wurzen inspirieren. Die Stadtverwaltung will den Bücherschrank mit einer kleinen Eröffnungsfeier offiziell seiner Bestimmung übergeben. Wann, so die Wurzens Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, stehe noch nicht fest – „aber demnächst, wahrscheinlich am 19. oder 23. November“. Hanspach hofft, dass die taufrische Aktion entsprechenden Zuspruch findet und vielleicht Nachahmer findet.

Kosten für den neuen Bücherschrank in Wurzen trägt das Land

Den finanziellen Aufwand trägt der Geschäftsbereich von Petra Köpping (SPD), Ministerin für Gleichstellung und Integration. Denn aus Dresden stammen die Gelder. So erhielt das Wurzener Land mit den Partnerkommunen Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz rund 40.000 Euro aus dem Programm „Integrative Maßnahmen“, erläutert die Stadtsprecherin, die zum Projektteam gehört. Ziel sei die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Ort und in der Region.

Neues Mobiliar in Wurzens Innenstadt: Wer will, kann hier demnächst seine alten Bücher ins Regal stellen, die andere gern lesen möchten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bereits im Juli riefen deshalb die Organisatoren insbesondere Vereine auf, sich daran zu beteiligen. Anfangs verlief die Resonanz schleppend, berichtet Hanspach. Doch mittlerweile sei ein Quantensprung zu spüren. Langsam, aber sicher habe sich nämlich die Ideen-Liste der Gemeinschaften gefüllt. Allerdings mussten die Beiratsmitglieder dafür oftmals Klinken putzen und mit Denkanstößen weiterhelfen. „Der offene Bücherschrank in der Wenceslaigasse ist ein sehr schönes Beispiel, das dank der Förderung umgesetzt wird“, so Hanspach.

Weitere Aktionen im Wurzener Land

Darüber hinaus erwähnt die Stadtsprecherin weitere Projekte: Immer donnerstags können Behinderte in der Grundschule „An der Sternwarte“ das Lesen und Schreiben lernen, außerdem wird ein Jugendzeltlager für den Feuerwehrnachwuchs finanziell unterstützt. „Die Gelder werden ausschließlich für Aktionen im Wurzener Land ausgegeben – ob an Fußball- oder Fördervereine, an Dorfgemeinschaften oder Ehrenamtler.“ Wenn es dann mit den Initiativen noch gelingt, die Leute hinterm Ofen vorzulocken, sagt Hanspach, „haben wir alles richtig gemacht“.

Erfolgreich verlief übrigens Ende voriger Woche die allererste Sitzung von Vereinen des Wurzener Landes, zu der der Beirat einladen hatte. Gäste im „Laden“, dem Domizil des Vereins Schweizerhaus Püchau an der Ecke Wenceslaigasse / Färbergasse, waren vor allem Projektteilnehmer. Hanspach dazu: „Im Vordergrund der Veranstaltung stand diesmal das Kennenlernen.“

Von Kai-Uwe Brandt