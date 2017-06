Mit dem neuen Doppelhaushalt bis 2018 hat der Stadtrat Wurzen am Mittwochabend ein umfangreiches Investitionspaket verabschiedet. So fließen kommunale Gelder unter anderem in den Kauf eines Drehleiterfahrzeuges für die Feuerwehr, in eine Skateranlage oder die Rekonstruktion der Sporthalle im Ortsteil Kühren.