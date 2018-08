Wurzen

Eine neue Fassade für das Kulturhaus Schweizergarten, mehr Hundetoiletten und Papierkörbe oder ein Themenspielplatz im Stadtpark – all das und noch viel mehr wünschen sich Einwohner von ihrer Kommunalverwaltung. Allein 38 Vorschläge listeten die Mitarbeiter des Stadthauses zur ersten Bürgerbeteiligung in Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2019/2020 auf.

Viele Vorschläge in kurzer Zeit

Stadtsprecherin Cornelia Hanspach zog nach dem Startschuss ein positives Fazit. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Vorschläge binnen von vierzig Minuten zusammenkommen.“ Allerdings schenkte sie für den Abend im Plenarsaal des Stadthauses zugleich einen Wermutstropfen ein. Denn das Echo auf die Einladung blieb übersichtlich – trotz der Teilnahme einiger Stadträte der vier Fraktionen.

Details zum Haushalt

Zunächst weihte Fachbereichsleiterin und Kämmerin Uta Schwarze die Gäste in die Grundzüge des Etats ein. Dabei schilderte sie unter anderem den Unterschied zwischen Ergebnis- sowie Finanzhaushalt, zeigte die Entwicklung seit 2016 auf und sprach über den aktuellen Zeitablauf von der Planung bis zum Beschluss durch das Parlament.

Projekt Bürgerbeteiligung

Im Anschluss informierte Sabine Heymann vom Leipziger Büro LE-Regio – sie begleitet das Projekt Bürgerbeteiligung – über das weitere Prozedere nach dem Auftakt. Demnach können Einwohner noch bis zum 18. September ihre Ideen einreichen. Eigens dafür erstellte die Verwaltung auf ihrer Internetseite www.wurzen.de ein Formular, das lediglich ausgefüllt werden muss.

Sämtliche Vorschläge würden dann je nach Stadt- oder Ortsteil auf die Zuständigkeit, die baurechtlichen Voraussetzungen und natürlich die finanziellen Möglichkeiten geprüft. Ganz zum Schluss finde der Umgang mit den Bürgeranliegen im Rahmen der parlamentarischen Haushaltsdebatte statt. Wie Heymann betonte, sei „ein Austausch mit Stadt- und Ortschaftsräten ausdrücklich erwünscht und erforderlich“.

Tische für die Wünsche

Kurz darauf baten sie und Hanspach die Besucher an vier vorbereitete Tische, die sich thematisch in drei Wurzener Stadtgebiete Nord, Süd, Zentrum beziehungsweise einen für die Ortsteile gliederten und wo bereits Mitarbeiter warteten, um die Wünsche zu erfassen. „Der Großteil hiervon beinhaltete die Verschönerung der Stadt“, so Hanspach. Zum Beispiel wurden leerstehende Baumscheiben bemängelt oder neue Pflanzkübel angeregt. Der Sportverein in Burkartshain erhofft sich Umkleidecontainer. Es gab ferner Hinweise zu Bushaltestellen in Trebelshain und Burkartshain sowie die Bitte, im Umfeld des Pyrnaer Aussichtsturmes „Johannas Höh“ Sitzbänke zu installieren. „Eines kann ich schon sagen: Nach erster Prüfung fallen alle 38 Vorschläge in den Zuständigkeitsbereich der Kommune.“

Von Kai-Uwe Brandt