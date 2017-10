Wurzen bewirbt sich mit Musikturm und steinernem Klanggarten

Wurzen will an die Erfolge 2010 und 2015 anknüpfen und hat sich jetzt mit einem außergewöhnlichen Projekt beim Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ beworben. Den Plänen nach soll der alte Wasserturm am Clara-Zetkin-Platz zum Musikturm gestaltet werden und auf dem benachbarte Areal ein steinerner Klanggarten entstehen.