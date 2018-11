Wurzen

Weil das Interesse nach Bauland unverändert hoch ist, führt die Stadtverwaltung Wurzen mittlerweile sogar eine Liste. Derzeit, so Stadtsprecherin Cornelia Hanspach, seien gut 30 Personen darin verzeichnen – mit ihren Wünschen und Kontakten. „Sobald die Kommune Flächen vorrätig hat, schreiben wir die Leute an.“ Allerdings sinkt mit der Nachfrage zugleich die Anzahl möglicher Bauplätze, gibt Hanspach zu bedenken.

Stadt orientiert sich zur Lückenbebauung

„Aktuell planen wir zum Beispiel einen Eigenheimstandort im Ortsteil Nemt, wo 17 Häuser entstehen sollen.“ Baurecht will das Stadthaus ferner in der Eilenburger Straße zwischen dem König-Georg-Wohnpark und dem Solarfeld schaffen sowie in der Liststraße. Doch irgendwann seien selbst größere Areale wie diese nicht mehr verfügbar. Daher schwenkt die Verwaltung um und setzt in Zukunft auf Lücken – zum Beispiel in der Goethestraße. Einer Konzeptstudie zufolge möchte die Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft dort mit acht Reihenhäusern die einstige Stadtumbau-Ost-Brache schließen.

Nähe zu Leipzig und S-Bahn-Anschluss ist Vorteil

Als eine weitere Chance, interessante Wohnraum-Angebote zu offerieren, sieht Hanspach den Verkauf von leerstehenden Immobilien, insbesondere im östlichen Gründerzeitviertel der Stadt. „Gerade in dieser Sache sind unsere vier Citymanager ganz aktiv unterwegs und werben dafür auch in Leipzig.“ Schließlich verfügt die Muldestadt dank der S-Bahn über eine günstige öffentliche Verkehrsanbindung nach Leipzig.

Zuzüge aus Leipzig haben sich verdoppelt

Der Vorteil greift. „Allein in den vergangenen zehn Jahren haben sich die Zuzüge aus Leipzig nahezu verdoppelt, während der Wert der Wegzüge gleich blieb.“ Punkten kann Wurzen darüber hinaus mit den Baulandpreisen. Die seien zwar mit der Nachfrage gestiegen, betragen bei alledem immer noch moderate 40 bis 55 Euro pro Quadratmeter. „Auskunft darüber erhält jeder auf dem Geoportal des Landkreises Leipzig. Dort stehen unter anderem die entsprechenden Bodenrichtwerte, an die sich Kommunen halten müssen.“ Da die Flächen knapp werden, fügt Hanspach zum Schluss an, gebe es manchen, der heute schon bereit wäre, mehr als den Verkehrswert zu bezahlen.

Von Kai-Uwe Brandt