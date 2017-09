Wurzen ist Gastgeber für Sachsenrunde im Russisch-Contest

Mit 14 Schülern aus Wurzen, Leipzig, Landsberg, Gräfenhainichen und Eilenburg startet am 28. September die zweite von insgesamt drei Sachsenrunden des Bundescups „Spielend Russisch lernen“ in Wurzen. Wer an der Pestalozzi-Oberschule gewinnt, reist vom 3. bis 5. November auf Einladung von Gazprom Germania zum Finale im Europa-Park in Rust.