Wurzen

Dank des Rekordsommers will die Stadtverwaltung mit den Mehreinnahmen aus den Freibädern ihre alte Sportstättenleitplanung aktualisieren. Wie Fachbereichsleiter Carl-Heinz Kraft den Mitgliedern des Finanz- und Verwaltungsausschusses zu ihrer jüngsten Sitzung mitteilte, habe sich die Nutzung der kommunalen Anlagen durch Schulen und Vereine seit der ersten Expertise im Jahr 2009 verändert – jedoch weniger der bauliche Zustand. Eben deshalb möchte die Verwaltung das frühere Papier überarbeiten lassen, um es als künftige Arbeitsgrundlage zu nutzen.

Zugleich schlug Kraft vor, den Auftrag an die Firma IBZ Ingenieurbüro Zumpe aus Dresden zu vergeben. Die Fachleute analysierten bereits vor knapp zehn Jahren den Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf und würden folglich schon über entsprechende Ortskenntnis verfügen. Kostenpunkt der Untersuchung: 16 500 Euro. Laut Kraft zahlte die Stadt seinerzeit für die Erstfassung 12 000 Euro. Das Gremium stimmte den Vorschlag zu.

Nachfragen zu kommunalen Grundstücken

Weitaus mehr Nachfragen seitens der Volksvertreter gab es in Bezug auf zweier kommunale Grundstücke. Zum einen möchte sich die Verwaltung im Ortsteil Kühren vom ehemaligen Kita-Gelände in der Meltewitzer Straße 38 trennen und zum anderen den Verkaufspreis des Wohnblocks Bäckenberg 20 – 22 zum Schuldenabbau nutzen. Zwar sollte auf dem Areal Meltewitzer Straße zunächst ein Wohngebiet entstehen, doch dagegen meldete das Landratsamt im Vorfeld Bedenken an. Gleichwohl veräußerte Wurzen zwei Flurstücke in unmittelbarer Nachbarschaft – angeblich per Stadtratsentscheid. Allerdings konnte sich die Abgeordnete Grit Schlegel von der CDU-Fraktion daran nicht erinnern. Zur Klärung und Nachrecherche zog Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) deshalb die Vorlage zurück.

Diskussionsstoff bot ferner die Immobilie Bäckenberg. Kämmerin Uta Schwarze schlug vor, die Kaufsumme zur Tilgung des auf dem Gebäude lastenden Darlehens von 280 000 Euro zu verwenden. Hierbei handelt es sich um zwei Kredite mit unterschiedlich hohen Zinssätzen. Daher empfahlen Jens Kretzschmar (Linke) und Matthias Rieder (CDU) vorerst nur die 80 000 Euro zu 3,85 Prozent abzulösen und bei den 200 000 Euro mit 0,8 Prozent auf die anstehende Haushaltsdebatte zu warten. Immerhin, so die beiden Parlamentarier, gebe es vielleicht Projekte, die mit jener Summe inklusive Fördergelder bessere Verwendung fänden. Der Ausschuss teilte ihre Anregung.

Von Kai-Uwe Brandt