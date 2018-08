Wurzen

Zur Übernahme des neuen Postgebäudes in der Bahnhofstraße 26 gab es für die Hautevolee sogar ein Festbankett im Saal des Schweizergartens. Was Tisch und Tafel damals am 25. November 1890 boten, ist zwar nicht überliefert. Dafür aber die Schwierigkeiten, die mit dem Bau verbunden waren. Immerhin mussten Stadtverwaltung und Wurzener Fabrikanten lange um die Immobilie kämpfen. Denn bereits 1882 zeigte sich das alte Postgebäude an gleicher Stelle zu klein. Bis zum ersten Spatenstich dauerte es allerdings noch sieben Jahre und weitere zwei Jahre nach der Einweihung bis zur Errichtung des markanten Fernsprechturmes.

Selbst heute beeindruckt das imposante Backsteinhaus mit dem einstigen Annahmeschalter für Briefe und Pakete, mit Packkammer, Briefträgerzimmer, dem Büro und der Wohnung des Amtsvorstehers. Nach der Wende wurde die Dienststelle geschlossen – für immer. 2006 erwarb die RDW Immobilien GmbH aus Taucha das königlich sächsische Postamt der Stadt Wurzen, und seit 2012 hat die Firma Beton & Terrazzobau hier als Mieter ihren Sitz.

Anlässlich der 6. Tage der Industriekultur Leipzig vom 23. bis 26. August und der damit verbundenen Route „Offenes Werktor“ gehört neben der alte Post das renovierte Gebäude der AOK in der Torgauer Straße 4 zu den Neulingen im umfangreichen und interessanten Programm. Darüber hinaus entschlossen sich zwei Wurzener Unternehmen zu einem Debüt – die Firma Neuman & Esser GmbH und die Gießerei Wurzen GmbH. Sie nutzen die Veranstaltung zugleich, um eine Tafel auf dem Stadtwanderweg Industriekultur Wurzen einzuweihen.

Ihren Abschluss finden die Industriekultur-Tage am Sonntag, 26. August, von 15 bis 17 Uhr im Museum Steinarbeiterhaus Hohburg. Museumsleiter Matthias Müller zeigt die aktuelle Ausstellung und die Technik der Steinindustrie.

Das Programm im Überblick:

Besichtigung der Räume des ehemaligen Postamtes an 23.,24. und 25.8., Bahnhofstraße 26, 04808 Wurzen, Veranstalter: Beton & Terrazzobau Scheffel, Telefon 03425/857 47 17

Besichtigung des AOK-Gebäudes, Torgauer Straße 4 am 24. August ab 15 sowie ab 16.30 Uhr, Mindestteilnehmerzahl pro Gruppe sechs Personen, maximal zwölf Personen pro Gruppe, Anmeldung erforderlich. Fotografieren in der Geschäftsstelle sind nicht zulässig. Ansprechpartner: Paul Berthold, Telefon 01520 157 11 73, E-Mail: paul.berthold@plus.aok.de

Golzernmühlenwerke – Vortrag: Zu Gast im Gut Kötz, in der „Rangerstation“, Täubchenweg 2, Golzern ist am 25. August ab 15 Uhr der Sohn des ehemaligen Mühlenbesitzers. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Anmeldung bis 22. August unter Telefon 03437/70 73 61 oder E-Mail an: presse@geopark-porphyrland.de

Cryotec Anlagenbau GmbH – Firmenbesichtigung am 23. August, 15 Uhr, Dresdener Straße 76, Anmeldung über Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land, Telefon 03425/85 41 52 oder E-Mail info@standortinitiative-wurzen.de

Industriefabrik Schneider GmbH – Firmenbesichtigung am 23. August, 11 und 14 Uhr, Dresdener Straße 34, Anmeldung über Standortinitiative

Gießerei Werk Wurzen GmbH – Firmenbesichtigung am 23. August, 10 Uhr, und 24. August, 10 Uhr, Dresdener Straße 40, Anmeldung erwünscht, direkt vor Ort

Liftket – Firmenbesichtigung am 25. August, 10 und 12 Uhr, Dresdener Straße 64, Anmeldung über Standortinitiative

LMW-Leuchtenmanufactur Wurzen GmbH – Firmenbesichtigung am 23. August, 10.30, 11 und 15 Uhr, Badergraben 16, Anmeldung erforderlich unter Telefon 03425/905 19 28 oder d.scholz@lmw-wurzen.de

Neuman &Esser Maschinenfabrik Wurzen GmbH – Firmenbesichtigung am 24. August von 10 bis 12 Uhr, Dresdener Straße 73, Anmeldung erforderlich unter Telefon 03425/88 52 20 oder E-Mail: elvira.haenselmann@neuman-esser.de .

Von Kai-Uwe Brandt