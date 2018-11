Wurzen

In einem Punkt waren sich nahezu alle Referenten im Fürstensaal des Schlosses Wurzen einig: Um Kultur und Tourismus auf ein neues Niveau zu heben, bedarf es eines Koordinators, der Netzwerke knüpft, Produkte entwickelt und den Kontakt mit Partnern hält.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr veranstaltete der Verein Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW) die Erstauflage einer Zukunftskonferenz in der ehemaligen Bischofsresidenz. Damals drehte sich das Thema rund um den Wohnungsmarkt und Handel. Diesmal setzte die SiW vor allem die Kulturstätten und Gästemagneten der Muldestadt und des Wurzener Landes auf die Agenda.

Bustour durchs Wurzener Land

Bereits im Vorfeld hatten deshalb die Organisatoren zu einer Bustour mit Zwischenstopps in Mühlbach, Dornreichenbach und Röcknitz eingeladen. Die Visite fand Anklang, so wie auch das Schlosspodium am Donnerstagabend.

Das war heute eine tolle Entdeckertour durch‘s Wurzener Land, um touristische Potenziale kennenzulernen! Danke an alle... Gepostet von Standortinitiative Wurzen und Wurzener Land e.V. am Samstag, 10. November 2018

Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und der SiW-Vorsitzende Eberhard Lüderitz begrüßten circa 30 Teilnehmer, darunter einige interessierte Bürger. Den Programmablauf moderierte SiW-Vorstand Ulrich Heß.

Kurzvorträge zum Zustand und zu Ideen

Zunächst stimmten Sabine Heymann vom Projektbüro LE Regio und Marcel Buchta, ebenfalls Vorstandsmitglied der SiW, mit Erläuterungen zum Wurzener Land sowie einer Bilanz des 2017er-Konferenzdebüts die Zuhörer ein. Konkret wurde es danach mit Kurzvorträgen. Unter anderem sprach Hausherr und Schlossbesitzer Ronny Wedekind über die derzeitige Situation. Demnach lockt die historische Stätte auf dem Domplatz, heute Hotel und Restaurant mit 15 Mitarbeitern, gut 3000 Gäste im Jahr. Allerdings, so Wedekind, stecke weitaus mehr Potenzial in der einzigartigen Immobilie. Doch dafür müsste er als Betreiber immens Kosten schultern – seinen Schätzungen nach etwa anderthalb Millionen Euro.

Zertifizierte Gästeführer auf dem Ringelnatzpfad

Gleich mehrere Forderungen machte Viola Heß, Vorsitzende des Ringelnatzvereins, auf. Die Gemeinschaft betreibt seit 2016 das Geburtshaus des Schriftstellers, Kabarettisten und Malers im Crostigall 14 und etablierte mittlerweile das Objekt nicht nur in der nahen, sondern zugleich fernen Kulturszene – trotz des baulich desolaten Zustands. Dieser soll sich nach Sanierungsstart 2019 ändern. Aus Sicht von Heß braucht es in Zukunft zertifizierte Gästeführer, insbesondere für den Ringelnatzpfad, buchbare literarische Stadtführungen, Busparkplätze sowie Fahrradständer. Vor allem „Produktentwickler in der Tourist-Information“.

Hoffnung auf einen „zentralen Anlaufpunkt“ hegte ferner Utz Leischnig, Eigentümer des Wurzener Bahnhofs. Jene Zentrale könnte nach einer aktuellen Machbarkeitsstudie eben hier im Einfallstor des öffentlichen Nahverkehrs entstehen. Bis vor Kurzem wollte die Kommune für den notwendigen Umbau sorgen. Nunmehr will Leischnig selbst das Vorhaben realisieren.

Koordinierungsstelle für Tourismus sinnvoll

Den Schlussakkord im Fürstensaal übernahm die Bennewitzer Ideenmeisterin Katrin Hussock, vormals Wurzener Stadtmarketingkoordinatorin. Sie empfahl allen Akteuren, für die touristische Entwicklung der Stadt und des Wurzener Landes über den eigenen Tellerrand zu schauen und die Kräfte zu bündeln. Noch fehle es an Kommunikation und Koordination – „Tourismus läuft nebenher.“ Daher, resümierte Hussock, wäre es gut, eine Koordinierungsstelle zu schaffen. Und zwar schon 2019.

Nach anderthalb Stunden endete die Zukunftskonferenz offiziell, während danach in kleinen Gruppen weiter diskutiert wurde.

Von Kai-Uwe Brandt