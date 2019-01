Wurzen

Die Entscheidung ist gefallen: Nach nur zwanzig Minuten verabschiedete der Stadtrat am Dienstagabend mit lediglich zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen die Umsetzung für den ersten Teil des neuen Wurzener Parkraumkonzeptes. Damit darf in Zukunft nicht mehr im Innenbereich des Marktplatzes geparkt werden. Zugleich will die Stadtverwaltung Poller aufstellen lassen, um das wilde Parken rund um den Ringelnatzbrunnen zu verhindern.

Erweiterung der Anwohnerparkplätze in Wurzen

Für die verbliebenen 15 der insgesamt 25 Stellflächen des Marktbereiches bleibt allerdings alles beim Alten. Sie stehen auch weiterhin Kurzzeitparkern zur Verfügung. Darüber hinaus sieht das Regelwerk eine Reduzierung der Dauerstellflächen in der gesamten Alt- und Ostvorstadt sowie die Erweiterung der Anwohnerparkplätze vor. Kritische Äußerungen zum Konzept gab es lediglich seitens der CDU-Fraktion.

So bemängelte der Abgeordnete Wolf-Rüdiger Jacoby die Halbherzigkeit des Vorhabens. Immerhin kündigte das Stadthaus im Vorfeld mehrfach die Einführung einer Gebührenpflicht an. Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) entgegnete: „Wir haben uns letztlich auf einen Kompromiss geeinigt.“

