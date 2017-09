Wurzen wieder im Normalmodus: Antifa-Demo hinterlässt hohe Kosten durch Polizeiaufgebot

Die antifaschistische Demonstration des Bündnisses „Irgendwo in Deutschland“ ist Geschichte – eine spürbare Wirkung hat sie am Tag danach in Wurzen nicht hinterlassen. Mit der Abreise der Gäste kehrte auch die Ruhe in die Stadt zurück. Und die Gewissheit, dass man gegen vorhandene neonazistische Strukturen weiter arbeiten müsse.