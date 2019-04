Wurzen

Das Stadthaus ist längst noch nicht fertig: Derzeit plant die Kommunalverwaltung die Sanierung eines Teils seiner umfangreichen Kellerräume. Anfang der Woche gab der parlamentarische Haushaltsausschuss schon einmal grünes Licht für die Finanzierung des aktuellen Bauvorhabens – Kostenpunkt circa 110 000 Euro.

Umweltschädliche Sperrschicht muss entfernt werden

Wie Fachbereichsleiter Carl-Heinz Kraft dem Gremium mitteilte, müsse vor allem der Fußboden des Archivraumes erneuert werden. Denn bei der Voruntersuchung des Standortes für ein in Zukunft zentrales Archivwesen stellten die Experten fest, dass zum einen der Boden nicht für die mögliche Last der Regale ausgelegt ist. Zum anderen wurde hier damals die gesundheitsschädliche Substanz Naphthalin als Sperrschicht gegen Nässe aufgetragen. Insofern mache sich ein „kompletter Austausch des Fußbodens notwendig“, begründete Kraft das überraschende Projekt den Stadträten.

Geschichtstafel am Wurzener Verwaltungssitz: Seit 1997 ist die Stadt wieder Eigentümer des Mannschaftsgebäudes der ehemaligen Jägerkaserne. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Angesichts der unverhofften Mehrausgaben ergänzte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) kurz darauf: „Ich habe mich schwer getan, Ihnen die Beschlussvorlage zu unterbreiten.“ Jedoch ließ er sich von den dringenden Arbeiten im Dienstsitz überzeugen. Zumal, wie er weiter sagte, das Kulturhistorische Museum mit entsprechenden Lagerflächen für Exponate vom Umbau partizipiere. Dabei hatte die Verwaltung zunächst den Kauf eines herrenlosen Hauses in der Johannisgasse als zusätzliches Depot für die städtische Einrichtung erwogen. Mit dem Interesse von Privaten an der Altstadt-Immobilie sei diese Variante aber nunmehr hinfällig geworden, so Röglin.

Letztlich votierte der Ausschuss einstimmig für die Kellersanierung. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat zu seiner Sitzung am 30. April.

Wurzen zahlt Anteil an Ausschreibungsverfahren

Um Gelder, die ebenfalls nicht im Stadtetat für 2019/2020 verankert sind, ging es bei der Übernahme von Auslagen zur Gründung einer sogenannten Betriebsführungsgesellschaft für Straßenbeleuchtung, Bäder und Abwasserversorgung. Bereits im Vorfeld einigten sich die Stadt Wurzen, die Gemeinden Bennewitz und Thallwitz sowie der Abwasserzweckverband (AZV) Muldenaue darauf, jene Aufgaben zu bündeln und an die Wurzener Land-Werke GmbH (WuLaWe) zu übertragen. Hierzu benötigt die WuLaWe indes ein Partnerunternehmen, das jetzt per Ausschreibung ermittelt werden soll.

Vorbereitung für neues Unternehmen kostet 90 000 Euro

Allein für das Erstellen eines erforderlichen Leistungsverzeichnisses sowie für die organisatorische und juristische Vorbereitung des Verfahrens veranschlagten die Beteiligten circa 90 000 Euro – eine Summe, über die WuLaWe nicht verfügt. Deshalb wollen die Initiatoren aus eigener Tasche einen errechneten Anteilsbetrag zahlen. Somit kommen laut Röglin auf die Stadt Wurzen exakt 23 670 Euro zu. Bennewitz löhnt 9450 Euro, Thallwitz und der AZV Muldenaue müssen je 28 440 Euro aufbringen. Die Abstimmung erfolgte ohne Veto der acht anwesenden Ausschussmitglieder.

Von Kai-Uwe Brandt