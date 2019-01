Wurzen

Sektpumpen, so heißt der Treff am Vormittag des Silvestertages im Kraftraum der Wurzener Ruderer. Dabei ist es ausnahmsweise streng verboten, seine Muskeln zu stählen. Sportklamotten sind definitiv tabu. Stattdessen wird mit einem Gläschen angestoßen. Philipp Wende, Olympiasieger und Weltmeister mit dem Doppelvierer, hatte allen Grund, zumindest kurz vorbeizuschauen.

Der 33-Jährige wurde dieser Tage zum zweiten Mal Vater. Der Ehrenbürger der Stadt Wurzen, der seine Karriere als Leistungssportler bereits beendet hat und nur noch einmal die Woche trainiert, war bei der Geburt des kleinen Konstantin die ganze Zeit dabei. „Kleiner Konstantin?“ Philipp Wende, selbst fast zwei Meter lang, kann sich ein Lächeln nicht verkneifen: „Er ist ein richtiger Wonneproppen!“

Ein Hallo im Wurzener Kreißsaal

Mutti Jenny, die wohlauf ist, berichtet von einem regelrechten Hallo im Kreißsaal. „4565 Gramm und 57 Zentimeter – das kann sich sehen lassen.“ Zum Vergleich: Ihr Großer, der jetzt zweijährige Ferdinand, brachte es auf 3450 Gramm und 50 Zentimeter. „Nein, ich hatte zuvor nicht etwa auf dem Sofa gefaulenzt, sondern bis zuletzt gearbeitet – Konstantin kommt wohl ganz nach seinem Vater“, scherzt die Lehrerin für Deutsch und Ethik an der Oberschule Trebsen.

Gerudert wird nicht mehr - der Wurzener Philipp Wende hat seine aktive sportliche Laufbahn beendet. Quelle: Andreas Döring

Das Glück der jungen Wurzener ist perfekt. Nach erfolgreichem Studium der Geotechnik und des Bergbaus ist Philipp Wende inzwischen stellvertretender Betriebsleiter im Tagebau Großsteinberg. Er genießt jeden Tag seiner Elternzeit: „Ferdinand und Konstantin sind pflegeleicht, ausgeglichen und freundlich. Bloß gut, denn nun ruft eben nicht mehr nur einer, sondern melden sich zwei.“

Dass Konstantin gleich zwei Kleidergrößen übersprungen hat und schon jetzt einen Strampler trägt, in den andere Kinder erst mit drei Monaten schlüpfen – kein Problem: „Bei der Pullerparty am dritten Advent im Bootshaus gab’s jede Menge Babysachen“, winkt der stolze Papa ab. Seiner Einladung zu Glühwein und Roster folgten 30 Freunde.

Kindersegen in Wurzen

Der Klapperstorch komme immer öfter, weiß Philipp Wende. Viele seiner Freunde seien inzwischen auch Eltern. Auf dem Ringelnatz-Spielplatz treffe man sich beinahe täglich. Während die Kinder herum tollten, redeten die Mamas und Papas darüber, dass es immer schwerer werde, die Steppkes in der Kita unterzubringen. Auch größere Wohnungen seien Mangelware, schöne alte Häuser in der Innenstadt beinahe unbezahlbar.

Die Wendes jammern nicht. Im Gegenteil. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben: „Das Schneller, Höher, Weiter ist nicht unser Ding“, sagt Vater Philipp. „Ja, klar, immer mehr Läden stehen leer, und es gibt auch Menschen, denen es nicht gut geht. Aber im Vergleich zu den Nöten in der Welt lebt ein Großteil von uns Sachsen auf erträglichem Niveau.“ Für 2019 wünsche er sich mehr Demut.

Philipp Wende wünscht sich Frieden und Gelassenheit

Und er hofft auf Frieden – im Großen, aber auch im Kleinen. Er sei kein exzessiver Nutzer der elektronischen Netzwerke und man solle das Internet auch nicht verteufeln. „Aber das ein oder andere sollte man schon hinterfragen.“ Statt zu Hysterie rate er zu Besonnenheit, auch Gelassenheit. Dann klappe das mit dem Frieden schon von ganz allein.

Ein Kompliment spricht das Ehepaar den Hebammen und Schwestern des Wurzener Krankenhauses aus: „Die waren sehr einfühlsam.“ An einem Donnerstag Morgen, 2 Uhr, seien die Wendes rein gefahren, am Sonnabend Mittag durften sie schon wieder nach Hause. Jenny dankt allen, die zur Geburt gratulierten: „Selbst unsere Eltern wurden angesprochen.“ Das sei eben die Kleinstadt, da kennt man sich, ergänzt ihr Mann Philipp. Deshalb fühle er sich in Wurzen auch so wohl.

Von Haig Latchinian