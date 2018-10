Wurzen

Die Ende August des Vorjahres im Stadtpark entwendete Büste des Widerstandskämpfers und KPD-Politikers Albert Kuntz wird ersetzt. „Dank der Wurzener Nahrungsmittel GmbH, die über ein zweites Original des Leipziger Künstlers Dieter Dietze verfügt, können wir nunmehr einen Abguss herstellen lassen“, informierte Kathrin Höhme. Eigens dafür fährt die Sachbearbeiterin für Grünflächen und Gewässer in der Stadtverwaltung am Mittwoch nach Wilsdruff bei Dresden – den Kopf im Gepäck.

Frischekur des Denkmals auf Ehrenhain

Ziel der Dienstreise ist die Firma „Ostmann und Hempel Restaurierung und Handwerk GmbH“. Der Betrieb sorgte erst kürzlich für eine Frischekur des Denkmals der Freundschaft auf dem Ehrenhain im Wurzener Stadtpark. Vis-à-vis davon befindet sich der leere Sockel, den noch vor über einem Jahr das Abbild von Albert Kuntz zierte. Unbekannte stahlen das bronzene Konterfei wenige Wochen nachdem der Wurzener Metallbildnermeister und staatlich geprüfte Restaurator Thomas Müller die Skulptur reinigte und mit einer mikrokristallinen Schutzwachsschicht überzog. Höhme vermutete schon damals, dass Metalldiebe am Werk waren. Ermittlungen der Polizei und Zeugenaufrufe brachten allerdings bis dato keine neuen Erkenntnisse. „Wir hatten sogar die Hoffnung, den Kopf im benachbarten Teich zu finden“, so Höhme. Immerhin rissen Vandalen die Büste schon einmal im Januar 2003 aus der Verankerung und versenkten sie im Gewässer. Doch diesmal fischten die Mitarbeiter des Bauhofes im Trüben.

Auftrag für Nachbildung

Daher entschloss sich Höhme dazu, eine Nachbildung in Auftrag zu geben. Zum Glück fertigte Bildhauer Dietze (1937 – 2000) seinerzeit zwei Köpfe. Jenen im Stadtpark, der früher im ATSV-Stadion (Albert-Kuntz-Stadion zu DDR-Zeiten) thronte, und einen weiteren, den das damalige Nahrungsmittelkombinat „Albert Kuntz“ erhielt. Sobald der Abguss fertig sei, sagte Höhme zum Schluss, „wollen wir die Kopie des Kopfes in Auftrag geben – dann aber gewiss nicht aus Bronze“.

Albert Kuntz wurde am 4. Dezember 1896 in Bennewitz geboren, war 1921 Wurzener Stadtrat und von 1931 bis 1933 Abgeordneter der Kommunistischen Partei Deutschlands im preußischen Reichstag. Nazis verhafteten 1933 den Widerstandskämpfer und ermordeten ihn am 23. Januar 1945 bei Nordhausen (Harz).

Von Kai-Uwe Brandt