Wurzener Modellbahnclub zeigt Sonderschau

Wurzen. Junge und alte, große und kleine Eisenbahnfreunde hatte der Wurzener Modellbahnclub am Wochenende zum Fachsimpeln in sein Domizil im Vereinshaus am Stadion eingeladen. In mehreren Räumen waren verschiedene Modelleisenbahnen nicht nur aufgebaut, sondern auch ständig in Bewegung.

Dass vor allem die 18 Vereinsmitglieder, darunter zwei Jugendliche, die Weichen stellten, verstand sich von selbst. Aber auch das Publikum, und hier vorrangig Kinder, hatten die Möglichkeit, selbst Züge zu steuern. „Das macht die Modellausstellung zum besonderen Erlebnis“, freute es Andreas Schirmer, der mit seinem neunjährigen Enkel David zu den Besuchern gehörte.

Modelleisenbahn ist ein kostspieliges Hobby

Mit solchen Sonderfahrten brechen die Modellbauer um Vereinschef Falko Lieder mit einer Tradition, nur in der Vorweihnachtszeit die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Wir haben einige neue Projekte in Planung, um die Anlage zu erweitern. Und jeder weiß, Modelleisenbahn ist ein sehr kostspieliges Hobby. Auch deshalb ist die Entscheidung gefallen, mal außer der Reihe, aber eben noch vor Beginn der Gartensaison zu öffnen. So fließen dann doch noch ein paar Euro in die Vereinskasse“, rechtfertigt Lieder die Sonderschau.

Gut besucht war die Sonderschau des Wurzener Modellbahnclubs am Wochenende. An allen Ecken und Enden rollten Züge. Zur Bildergalerie

Zu den aktuellen Projekten gehört, die H0-Anlage komplett durch eine neue zu ersetzen. Möglicherweise, so lässt Lieder durchblicken, ist bald auch eine Winterlandschaft zu bestaunen. Was der Besucher aber nicht sehen kann, ist die schon vorgenommene Modernisierung der Steuerung, die teils digital ist und Züge sowie Autos wie von Geisterhand gesteuert in Bewegung setzt.

Von Frank Schmidt