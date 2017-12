Wurzener Original: Gerhard Collini feiert an Heilig Abend seinen 90. Geburtstag

Wurzen. Eigentlich wollte Gerhard Collini Schriftsetzer werden. Immerhin tollte er in Kinderjahren mit Fritz herum, dem Sohn des Wurzener Druckereibesitzers Hans Bode. Doch letztlich riet im sein Vater: „Du wirst Musiker. Da kannste Schlips und Kragen tragen und hast nie dreckige Pfoten.“ Der Knabe beherzigte den Wunsch und dürfte heute wohl der älteste Berufsmusiker des Landkreises Leipzig sein. Er feiert nämlich Heiligabend seinen 90. Geburtstag.

Gut und gern 100 Gäste erwartet der Jubilar dann ab 10 Uhr im Landgasthof Deuben – Verwandte, Freunde und vor allem Kollegen, die ihm zu Ehren ein Ständchen bringen. Aus Leipzig reisen die Old Fair City Stampers und die Swing Sound Big Band an, die Brandiser Stadtmusikanten, die Mitglieder der „Gebläse Manufaktur“ Wurzen und sicher einige Schüler der Musikschule „Theodor Uhlig“ Muldental. Denn Gerhard Collini gehört keineswegs zum alten Eisen. Sein Kalender ist randvoll – bis auf Donnerstag. Der rüstige Rentner mit dem grauen Haar und Pferdeschwanz lehrt Saxophon und Klarinette, gibt bei den Stadtmusikanten den Takt an, jazzt, swingt und tingelt wie ein Jungspund quer durch die Lande. „Ich habe gar keine Zeit, mich in den Sessel zu setzen und in meinen Körper zu hören, ob ihm etwas fehlt“, erzählt der Wurzener mit italienischen Wurzeln.

Sein Großvater Josef stammte aus Südtirol und war Scherenschleifer. „Er wollte nicht Italiener werden und zog mit seiner Familie nach Leipzig.“ Hier lernte Collinis Vater Rudolf zunächst den Beruf des Kürschners, arbeitete später in der Wurzener Drahtseilfabrik und Riemenweberei von August Wilhelm Kaniss. „Meinen Vater bezeichne ich immer gern als Stehkragenproletarier, weil er nach seinem schmutzigen Job gleich Hemd und Schlips anzog.“ Rudolf Collini gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu jenen Männern aus Wurzen, die die Sowjets verhafteten und ins Internierungslager Tost (Polen) deportierten. „Er starb in russischer Gefangenschaft.“

Doch wie kam Sohnemann Gerhard zur Musik? „Ich wurde im Haus An den Schultreppen 3 geboren, ging bis zur achten Klasse in die Knabenschule und mit 14 Jahren auf das Internat der Städtischen Musikschule Naunhof, die im Volksmund Stadtpfeife hieß.“ Die vierjährige Ausbildung zum Berufsmusiker verkürzte jedoch der Krieg. Gerhard Collini musste, wie viele Jungen seines Alter, mit 16 zum Arbeitseinsatz und später an die Westfront. In Thale im Harz geriet er in amerikanische Gefangenschaft, kam nach Nordfrankreich und später nach Belgien. Zurück in Wurzen wartete 1946 schon sein großer Bruder Heinz auf ihn. Der 94-Jährige zählt morgen ebenfalls zu den Geburtstagsgästen in Deuben.

Bei der Big Band Horst Wendler fand der junge Musiker seine erste Anstellung und spielte unter anderem im Gast- und Ballhaus Dreibrücken. Zur Gruppe gehörte dazumal auch Pianist Siegfried Kühn, der sich selbstständig machte und Gerhard Collini ins Boot holte. „Mit ihm brachten wir es sogar bis zum Mitteldeutschen Rundfunk, gestalteten live, wie damals üblich, die Sendung ,Tanzmusik vor Mitternacht’.“ 1954 wechselte er zum Schauorchester Helmut Opel und blieb bis 1960. Die nächste Station seines musikalischen Schaffens für neun Jahre wurde das Werner-Pöhland-Quintett. Ab 1970 bis zum Ruhestand 1990 wirkte Collini im Polizeiorchester Leipzig mit und darüber hinaus im Wolfram-Wiesner-Quartett und bis 1993 bei den Grünauer Musikanten.

Doch die Hände in den Schoss legen, wollte der drahtige Senior danach nie. Also begann er im Alter von 63 Jahren ein Eigenheim in Deuben zu bauen und bezog es 1993 mit Frau Regina. Das Glück im neuen Heim währte jedoch nicht lang. Im August 2002 überschwemmte die Muldeflut den Öltank und verseuchte das Haus, sodass es kurz darauf dem Abrisshammer zum Opfer fiel. „Es klingt jetzt vielleicht makaber, aber Gott sei dank musste das meine Frau nicht miterleben.“ Sie starb 2001. Heute wohnt er wieder in Wurzen, einer schmucken, kleinen Wohnung in der Georg-Schumann-Straße.

Trotz des besonderen Ehrentages scheint Gerhard Collini nicht ein bisschen aufgeregt. Er freut sich auf Bruder Heinz, Tochter Silvia, Enkelin Claudia, Urenkelin Gabriele und die zahlreichen Musikerkollegen. „Obwohl Weihnachten keineswegs ein schöner Tag für den Geburtstag ist, weil alle Heiligabend zu Hause verbringen wollen.“ Zumindest gönnt sich der Tausendsassa am 25. und 26. etwas Ruhe, um bereits am 27. Dezember und dann mit 90 Jahren im Bayerischen Bahnhof in Leipzig aufzutreten.

„Für mich ist jeder Tag ein Geschenk des Himmels, ob nun die Sonne scheint oder Regen fällt. Hauptsache, es tut nichts weh und der Kopf bleibt klar.“

Von Kai-Uwe Brandt