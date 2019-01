Wurzen

Leipzig kann zwar Bach, Messe und Revolution. Eine Hochburg der Spielleute ist die Stadt jedoch nicht. Also kam das Muldental zum Zug. Beim Ostkracher der Handball-Bundesliga zwischen dem SC DHfK und dem SC Magdeburg waren es die Wurzener Spielleute, die in der Not einsprangen. Vor über 7000 Fans in der sonst ohrenbetäubend lauten Arena sorgten sie am 27. Dezember für den gepflegten Ton.

Spielleute aus Wurzen wurden umjubelt

Leggiero, Suttkus-Marsch, YMCA – sowohl vor dem Derby als auch in der Halbzeitpause spielten die 24 Musikanten auf. Zuvor hatten sie sich in ihrer Wurzener GutsMuths-Halle zur Generalprobe getroffen, danach sämtliche Instrumente in die Autos verladen und zum Sturm auf Leipzig geblasen. Ein umjubelter Erfolg für alle Seiten. Vor ausverkauftem Haus.

Die Wurzener Spielleute musizierten auch in den Eingangsbereichen zur Halle. Quelle: privat

Besonders die Ehrenrunde vorm Anpfiff ging unter die Haut. Der Stadion-Marsch verlieh dem angerichteten Spektakel den festlichen Rahmen. Flöte, Horn, Trommel, Pauke, Becken, Lyra – die Wurzener spielten mit voller Kapelle. „Es war ein Riesen-Erlebnis für uns“, schwärmt Vereinschefin Manuela Hantke.

Die heute 53-Jährige ist seit 1974 dabei. Sport wollte die damalige Schülerin nicht machen. Also ging sie zum Spielmannszug der BSG und wurde Flöterin. 2016 übernahm sie den Vorsitz der Wurzener Spielleute, die sich 1995 aus dem TSV Einheit herausgelöst hatten. Damit trat sie die Nachfolge solcher Urgesteine wie Werner Beyer, Rolf Heide und Andreas Nickl an.

Wurzener konzentrieren sich auf den Nachwuchs

Die inzwischen 63 Mitglieder im Alter von acht bis 59 Jahren sind stolz, Jahr für Jahr an den Landesmeisterschaften teilzunehmen. Keine Selbstverständlichkeit. Denn mitmachen kann nur, wer ein bestimmtes Pflichtprogramm beherrscht. „Mit den Radebergern, Zabeltitzern und Mutzschenern, die zumeist vordere Plätze belegen, können und wollen wir uns nicht messen. Wir konzentrieren uns auf den Nachwuchs“, sagt die Chefin.

Auf 30 Kinder, die sich jeden Mittwoch treffen, kommen sage und schreibe 15 Übungsleiter. So halten die Wurzener die Trainingsgruppen bewusst klein. Geselligkeit wird groß geschrieben: Die Spielleute besichtigten etwa das Kalibergwerk Merkers oder paddelten auf der Mulde zwischen Podelwitz und Grimma. Auch bei erlebnisreichen Übungswochenenden im Naturfreundehaus Grethen mit Nachtwanderung und Staffelspielen kümmern sich die Großen um die Kleinen.

In Wurzen haben Spielleute lange Tradition

Der Erwachsenenzug zählt 25 Musikanten. 20 von ihnen bringen sich als Trainer aktiv in die Nachwuchsarbeit ein, 17 haben eine entsprechende Übungsleiter-Lizenz, die es bei Weiterbildungen und Prüfungen stets zu verteidigen gilt. Ergebnis: Die Wurzener sehen nie alt aus, auch wenn sich die Tradition der Spielleute in Wurzen 2022 zum 100. Mal jährt.

Man fühlt sich als große Familie – und das nicht nur, weil man mit Andreas und Sabine Nickl, Detlef und Manuela Hantke, Martin Wagner und Ann-Christin Taube, mit Tony Hantke und Elisabeth Ihle sogar Lebenspartner in den eigenen Reihen hat. Aber auch Geschwister, wie Detlef Hantke und Ulrike Schramm oder Zwillinge wie Annika und Julia Gündel.

Wurzener aus sächsischer Sicht die einzigen Gewinner

Zwar traten die Spielleute bereits beim publikumswirksamen Tag der Sachsen auf. Dennoch sorgte die Einladung des SC DHfK zum Bundesliga-Highlight in die Arena Leipzig für ein ziemliches Hallo in Wurzen: „Schnell stand für uns fest: Ja, das machen wir“, sagt Manuela Hantke. Aus sächsischer Sicht waren die Wurzener, die sogar kleine Tanzeinlagen boten, die einzigen Gewinner. Denn sportlich verloren die Leipziger, kassierten in den letzten Sekunden das alles entscheidende Tor.

Von Haig Latchinian