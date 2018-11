Wurzen

Ein erfolgreiches Trainingslager erlebte der Wurzener Spielmannszug mit seinen Nachwuchsspielleuten wieder einmal im Naturfreundehaus in Grethen. Mehr als 30 Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren musizierten zusammen mit 17 Übungsleitern. Auf dem Plan standen verschiedene Weihnachtslieder und das Erlernen des Titels Leggiero. Diesen können die Kinder nun auf der Flöte begleiten, während die Erwachsenen dazu Horn spielen.

Mottoparty „Flower Power Hippie-Zeit“

Natürlich kam auch das Vergnügen nicht zu kurz: So stand wieder eine Mottoparty zum Thema „Flower Power Hippie-Zeit“ auf dem Programm. Viele bunte Kostüme, eine Fotowand und hippe Musik sorgten für einen gelungenen und unterhaltsamen Abend bei jedem Spielmann und jeder Spielfrau. Nachdem alle Kinder im Bett waren, wurden sie noch einmal für eine Nachtwanderung geweckt. Die Übungsleiter dachten sich Stationen aus, an denen Aufgaben gelöst werden mussten und auf die beste Gruppe wartete dann im Haus eine kleine Überraschung. Am letzten Tag übten alle noch einmal fleißig, bevor am Nachmittag die Familie eintraf, um bei Kaffee und Kuchen dem Konzert der Kinder zu lauschen.

