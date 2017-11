Wurzener Tauschbörse: Ringelnatzbilder für das Polymobil?

Aus ihrer Privatsammlung bietet die ortsansässige Familie Hühn der Stadt Wurzen mehrere Ringelnatz-Gemälde an, im Gegenzug würde sie das im Wurzener Museum ausgestellte Polymobil, Baujahr 1907, in ihren Besitz nehmen. Der Stadtrat entscheidet am 6. Dezember darüber, ob der Tausch zustande kommt.