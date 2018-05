Wurzen Goethestraße - Wurzener Wohnungsgesellschaft lockt mit neuem Projekt – Stadtreihenhäuser Falls es genügend Interessenten gibt, will die Wurzener Wohnungsgesellschaft mit dem Bau von Reihenhäusern in der Goethestraße beginnen. Eigens für das Projekt entwickelten der Großvermieter, die Stadt und das Planungsbüro Kewitz eine Konzeptstudie.

Blick in die Zukunft: In etwa so könnten die Stadthäuser in der Goethestraße aussehen. Quelle: Kai-Uwe Brandt