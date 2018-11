Wurzen

Der kleine Pfarrerssohn Georg Wieckowski ist ein richtiger Wirbelwind. Bei dem Wind, den er macht, haben die Erwachsenen sichtlich Mühe, die Teelichter anzuzünden. Mal hält der Junge seiner Flöte spielenden Mutter Beate die Noten. Mal seinem vorlesenden Vater Alexander die Taschenlampe. Im nächsten Moment wienert er mit Lappen und Elsterglanz – so wie er es sonst bei seinem Fahrrad macht – die Stolpersteine.

Blumen und Lichter für die Opfer des 9. November 1938. Quelle: Thomas Kube

Stolpersteine, so heißen die ins Pflaster eingelassenen Metallplättchen mit eingravierten Namen. Namen der Opfer der Reichskristallnacht 1938. Eine so abenteuerlich-geheimnisvolle Bezeichnung für so eine hundsgemeine Sache, denkt sich Georg. Er weiß, dass in jener Nacht auch in Wurzen manches Geschäft verwüstet wurde und mehr zu Bruch ging als die Auslagen in den Schaufenstern. Die Menschen in den Häusern müssen total verängstigt gewesen sein, arbeitet es in dem Jungen. Georg flüstert die Namen in seinen Milchbart: Goldschmidt, Helft, Luchtenstein, Seligmann. Mit den Erwachsenen läuft er in die Nacht, von der Jacobsgasse, über den Markt in die Domgasse und schließlich in die Wenceslaigasse.

„Wurzener wie du und ich“

„Es waren Menschen, Wurzener, wie du und ich“, sagt Ulrike Ernst. Auch sie hätten Geburtstagskuchen gebacken, auch ihre Bettbezüge seien mit Blumen gemustert gewesen, auch sie putzten sich die Zähne. Und nicht nur das: „Sie waren alteingesessen, sehr beliebt, hatten viele Freunde. Die einen unterstützten den Fußballverein und die Feuerwehr, andere waren Mitglied der Kirchgemeinde.“ Plötzlich waren sie nur noch eines – Juden.

Erinnerung an das Ehepaar Goldschmidt. Quelle: Thomas Kube

Georg erfährt, dass einige der Opfer damals ungefähr so alt wie er heute waren. Sie hießen Walter und Hans und Inge. Georg schaut sich die mitgeführten großformatigen Fotos an, unter denen die Erwachsenen weiße Rosen niederlegen. So hat sie also ausgesehen, die Inge. Eine hochbetagte Dame unter den Anwesenden kannte die Inge noch persönlich. Tabea Bernhardt: „Sie war ein liebenswerter Mensch. Nach dem Krieg schickte ihre Mutter aus England einen Brief. Sie bedankte sich für die Hilfe einzelner und teilte mit, dass Inge in Auschwitz vergast wurde.“

Kinder und Jugendliche unter den Teilnehmern

Sie sei erstaunt, wie viele Menschen gekommen seien, sagt Irmgard Möller. Und das in Wurzen, der Stadt, die sonst immer schlecht gemacht werde: „Das sollte man auch mal würdigen.“ Martin Pecher ist Mitglied der Grünen. Er reist direkt vom Leipziger Bundesparteitag an. Martin Lindenberg ist mit seinem elfjährigen Sohn da – verrückt, er heißt auch Georg. So wie der Pfarrerssohn. Norah, Eva, Frieda, Josie, Julia und Louis, allesamt Konfirmanden, erinnern an Claus-Dietrich Seligmann. Der war elf, als sein Vater Arthur eingesperrt wurde – gleich gegenüber vom Wohnhaus, im Schloss, jenem Gemäuer, das der Junge zuvor mit Buntstiften noch als Märchenschloss gemalt hatte.

Zahlreiche Teilnehmer gedachten der jüdischen Opfer anlässlich des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht von 1938. Quelle: Thomas Kube

Tochter besuchte Wurzen schon zweimal

Claus Dietrich, erfährt Georg, überlebte. Er wurde 87 Jahre alt und starb 2014 in Seattle. Seine Tochter Veronica hat Wurzen schon zweimal besucht. Überhaupt staunt der Pfarrerssohn, dass viele in der ganzen Welt verstreuten Kinder und Kindeskinder den Kontakt zu Wurzen nie abreißen ließen. Gabi Kirsten ist mit vielen von ihnen persönlich befreundet. Sie überbringt Grüße von Keren Luchtenstein aus England: „Sie hat uns einen lieben Brief geschrieben und Teelichter beigelegt.“

Noch bis in den späten Abend hinein gedachten die Wurzener in der Wenceslaikirche der Opfer der Pogromnacht. Quelle: Haig Latchinian

Beim Friedensgebet am späteren Abend ist Georg nicht mehr zu entdecken. Naja, die Erwachsenen und ihre ewig langen Reden... Vielleicht springt der Wirbelwind schon wieder auf seinem Trampolin. Oder er hat sich nur versteckt, irgendwo im Oberrang. Dann wird er noch mitbekommen haben, wie Peter Poppe im Auftrag des erkrankten Oberbürgermeisters Jörg Röglin das Stolperstein-Projekt als eines der gelungensten in Wurzen würdigt und wie sein Vater, der Pfarrer, an das Gewissen aller appelliert. Man habe auch eine Verpflichtung für die Generation unserer Kinder. Ob er an Georg gedacht hat? Sicher.

Von Haig Latchinian