Wurzen

Der Vorstand des Wurzener CDU-Stadtverbandes sowie Vertreter der CDU-Stadtratsfraktion haben anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren einen Kranz am Gefallenendenkmal auf dem Alten Friedhof niedergelegt. „Wir sind dankbar dafür, dass wir hier in Europa nun schon so lange in Frieden miteinander leben können und sind uns bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte Vorstandsvorsitzender und stellvertretender Fraktionschef Kay Ritter.

UN-Migrationspaket hat für Ritter offene Fragen

Darüber hinaus ging Ritter auf das geplante UN-Migrationspaket ein, welches am 11. Dezember in Marrakesch beschlossen werden soll. Aus seiner Sicht wirf das Papier mehr Fragen als Antworten auf. „Immer mehr Bürgerinnen und Bürger sprechen mich dazu an“, so der CDU-Landtagskandidat. „Ich unterstütze deshalb die Bemühungen meiner Parteikollegen, dieses sensible Thema auf breiter Ebene zu diskutieren.

Das 1930 eingeweihte Denkmal erinnert an die zwischen dem 3. August und 30. Oktober 1916 gefallenen jungen Männer der Stadt Wurzen, die im 14. Sächsischen Infanterie-Regiment 179 dienten.

Von Kai-Uwe Brandt