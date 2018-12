Wurzen

Die Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt hatten sich die zähesten Teilnehmer des Rundganges wahrlich verdient. Denn erst nach dreieinhalb Stunden und bei nasskaltem Wetter endete die Tour, zu der die Wurzener Citymanager unlängst einluden. Der Erfolg wärmt heute noch die beiden Werbebotschafter Corinna Scholz und Roman Grabolle. Immerhin begeisterten sich fast vierzig Interessenten für die Stippvisiten in leer stehende Häuser.

Besitzer des Bankgebäudes reiste aus Bayern an

Ziel der Veranstaltung war es, Eigentümer und mögliche Nutzer zusammenzubringen, um verwaisten Gebäuden der Alt- und Ostvorstadt wieder Leben einzuhauchen, erzählt Grabolle. Daher wählte das Duo die Etappen der Exkursion mit Bedacht. Los ging es mit einer Besichtigung des altehrwürdigen Bankhauses in der Bahnhofstraße, an der sogar der Besitzer aus Bayern teilnahm. Er, so Scholz, wolle zwar gern den wuchtigen Gründerzeitbau wieder auf Vordermann bringen, aber ohne Mieter sei das Vorhaben nun einmal nicht zu verwirklichen. „So mancher wusste übrigens, wo was stand und wer wo saß“, fügt Grabolle an. Die Neugierde lockte nämlich viele Wurzener zum sogenannten „Leerlauf“-Ausflug – „etwa zwei Drittel der Gruppe war aus Wurzen“, ergänzt Scholz.

Der Wurzener Marktplatz: Hier endetet nach dreieinhalb Stunden die Exkursion bei nasskaltem Wetter und einer Tasse Glühwein zum Aufwärmen. Quelle: privat

Weiter ging es über die Wenceslaigasse zum Marktplatz mit Zwischenstopp am ersten öffentlichen Bücherschrank und an der Einmündung zum Badergraben. Mit Geldern des Stadtfonds hatte hier der Verschönerungsverein „Die Stadtwandler“ die kniehohe Mauer der Rabatte erst dieses Jahr neu verblenden lassen.

Jacobsplatz 32 soll verkauft werden

Unweit der Liegenbank informierte Scholz zudem über die Pläne einer potenziellen Nutzerin, an zentraler Stelle ein Café zu eröffnen. Allerdings fehlten ihr noch Mitstreiter. Im Anschluss zeigten die Citymanager ihren Gästen ein Objekt auf dem Jacobsplatz, das der Besitzer gern veräußern möchte ( Jacobsplatz 32) sowie eine Immobilie ( Jacobsplatz 16), die demnächst saniert werden soll. Details zum städtischen Vorhaben am Wasserturm erfuhren die Spaziergänger bevor sie in die Ostvorstadt einbogen und kurze Zeit später vor den Gebäuden im Hinterhof der August-Bebel-Straße 32 standen – einst Dampfmolkerei Gustav Hasenfuß. „Der heutige Eigentümer hat die Idee, hier eventuell Ateliers reinzubringen“, verkündete Scholz ihren Zuhörern.

Citymanager sind begeistert über die Resonanz

Die Zielmarke des Spaziergangs setzte nach der Walther-Rathenau- und der Kantstraße die am 24. Mai 1862 gegründete Leuchten Manufactur Wurzen GmbH im Badergraben 16. „Selbst bis zum Schluss hielten gut zwanzig Mitstreiter aus“, staunte Grabolle nicht schlecht angesichts des Wetters und der dreieinhalb Stunden Fußmarsch. Vor allem aber freut er sich zusammen mit Scholz über „die tolle Resonanz und das gemischte Publikum“, obwohl dadurch die eine oder andere Gebäudebesichtigung zur logistischen Herausforderung wurde. „Aus unserer Sicht ist der direkte Austausch in dieser Form sehr wichtig, weswegen wir die Aktion gern im nächsten Jahr fortführen wollen“, so Architektin Scholz. Wann das sein wird, stehe jedoch nicht fest.

Wie berichtet, verlängerten die Stadträte des Technischen Ausschusses erst kürzlich den Honorarvertrag mit Scholz, Grabolle, der Geografin Jana Fleischer und dem Wohnprojektberater Michael Stellmacher um ein Jahr.

Von Kai-Uwe Brandt