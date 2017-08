Wurzens OBM Röglin zum Grundschulnetz: „Es ist noch nicht allzu viel passiert“

Sechs Monate nachdem der Stadtrat die Debatte um das künftige Grundschulnetz an den Kulturausschuss zurückverwiesen hat, ist noch nicht allzu viel passiert. So konnte bislang nicht einmal geklärt werden, in welcher Höhe sich die Kosten für eine Sanierung der Bildungsstätte Sternwarte belaufen. Es gibt zwei Gutachten.