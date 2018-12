Wurzen

Körperertüchtigung ist für sie lebensnotwendig. Qigong und Gehirnjogging – Christine Andrä ist ein wahres Bewegungswunder. Kein Selbstzweck. Denn nur wenn sie rank und schlank bleibt, passt die Dehnitzerin durch den schmalen Seiteneinstieg, der vom Laden direkt auf die Bühne führt. Auf ihre Bühne! Das Schaufenster! Gelenkig wie eine Bodenturnerin dekoriert die gelernte Gebrauchswerberin noch im hohen Alter regelmäßig ein Geschäft in der Wurzener Innenstadt.

Es ist das Schreibwarenfachgeschäft von Christian Hänselmann (62) in der Wenceslaigasse. „Ich kannte den Christian schon, da saß der noch im Kinderwagen“, legt die fidele Dame los. Befreundet war sie bereits mit Hänselmanns inzwischen verstorbener Mutter Annelies. Die habe sie einst gefragt, ob sie nicht die Schaufenster ihres Sohnes gestalten könne. „Ich sagte sofort zu. Es war das Jahr 1991, und ich hatte mich gerade selbstständig gemacht.“ Noch heute, die 75-Jährige ist längst Rentnerin, hält sie der Familie Hänselmann die Treue und tut das, was sie am liebsten macht: Dekorieren.

Zur Galerie Der Wurzener Einzelhändler musste sein Sortiment mehrfach spezialisieren, um am Markt bestehen zu können.

Umbaupause in der Einkaufsstraße

Ganz großes Theater. Die Passanten erwarten die neuen Kulissen schon immer mit Ungeduld. Die mitunter mehrtägigen Umbaupausen zwischen den Jahreszeiten erinnern tatsächlich an Schauspielerei. Sie, Christine, die Mimin auf der Bühne – er, Christian, der Regisseur aus der Tiefe des Raumes. Beide ticken ähnlich, schätzen vor allem das von Herzen Kommende, das Handgemachte halt. Und so arrangiert die Dekorateurin zur Weihnachtszeit alles rund um den großen Engel im roten Gewand vor der Himmelspforte. Ihr 90-jähriger Mann Gert hatte den holden Jüngling im lockigen Haar einst aus Hartfaser gesägt und mit Farbe bepinselt.

Gert war Teppichmusterzeichner und Plakatmaler. Zu Zeiten, als Wurzen noch zwei Kinos hatte, das CT und die Friedenslichtspiele, war er für die Werbung an Liegenbank und Bahnhof zuständig. „Er malte auch politische Losungen. Es lebe der x-te Parteitag, Karl Marx, Lenin und wer damals noch so alles lebte ...“, erinnert sich Christine Andrä. Sie selbst war eine von 13(!) Angestellten der Wurzener Konsum-Werbeabteilung. Ein Erfolgsgarant. Fünf Schaufenster-Wettbewerbe gab es damals im Bezirk Leipzig – drei Titel gingen nach Wurzen.

Geschäft mit Tradition

Ältere Wurzener werden sich noch erinnern, wie Bahnangestellter Alfred Prüschmann als Weihnachtsmann verkleidet in der Extralok aus Richtung Roitzsch vorfuhr und anschließend mit dem Pferdegespann zum Konsum-Kaufhaus kutschiert wurde. Christine Andräs Kollegen ratterten schon Tage zuvor mit dem Kino-Lautsprecherwagen durch Wurzen und rührten die Werbetrommel. Am Ende erwarteten 5000 Menschen den Bärtigen – einen der ersten weit und breit. Es gab sie eben doch – die sozialistische Marktwirtschaft.

Christian Hänselmann hört die Erzählungen von einst mit Wehmut. Der Wildwuchs an Discountern habe in der Innenstadt zu einem regelrechten Ladensterben geführt. Auch er sei von der übermächtigen Konkurrenz betroffen. Von April bis Oktober öffne er nur noch vormittags, nachmittags müsse er einer anderen Beschäftigung nachgehen. Der gebürtige Wurzener entstammt einer Kaufmannsfamilie. Vater Horst war Kaufhausleiter vom Konsum, Mutter Annelies Verkäuferin für Miederwaren. Hänselmann, der gelernte Elektroschaltanlagenmonteur, arbeitete als Betriebselektriker in der Wasserglasfabrik, ehe er 1991 das Schreibwarenfachgeschäft auf Wurzens Einkaufsstraße übernahm: „Ich wohne mit meiner Frau Elvira seit 1972 in dem elterlichen Haus. Das Geschäft unten war die ganze Zeit über ein Schreibwarenladen. Als die HO raus ging, stieg ich ein.“

Irgendwann blieb der Ansturm aus

Anfangs konnte er sich vor Kunden gar nicht retten. Hefter, Blöcke, Umschläge: Christian Hänselmann, seine Mutter Annelies und Verkäuferin Martina Müller kamen gar nicht hinterher, all die Artikel rund um den Schulbedarf über die Theke zu reichen. Doch das war einmal. Irgendwann blieb der Ansturm aus. Hänselmann musste sich spezialisieren. Inzwischen bietet er Geburtstagskarten, Geschenkpapier und Kunstgewerbe an. Darunter Bausätze und echte Unikate, wie etwa die Holzarbeiten des Wurzener Rentners Rudi Thiele. Sehenswert seine Feuerwehr mit Wurzener Kennzeichen, aber auch der Muldentalbummler – eine Lokomotive mit drei Hängern. Der Clou: Vordergründig sind die Waggons neutral gehalten, dreht man sie um, werden sie zu einem Adventskalender auf Rädern.

Weihnachten ist die Hochzeit für Christian Hänselmann. Dann klingelt die Kasse. Schon im Herbst hat er wunderbar-altmodische Adventskalender im Angebot, dazu Weihnachtskerzen und Weihnachtssterne. Dann ist es an Christine Andrä, all das ins rechte Licht zu rücken. Einst hatte sie mit ihren Kollegen allein in der Wenceslaigasse rund 50 Schaufenster in der Mache. Mittlerweile kümmert sie sich nur noch um dieses eine einzige Geschäft. Und das mit einer Begeisterung, die sonst nur noch Kindern eigen ist, die Geschenke unterm Tannenbaum auspacken.

Sogar Sonderschichten werden eingelegt

Bis vor einigen Jahren „krabbelte“ sie noch alle zwei Monate im Fenster herum – ständig wurde aktualisiert. Zu bestimmten Anlässen wurden sogar Sonderschichten eingelegt. Unvergessen die Skyline von Alt-Wurzen, die ihr Mann Gert zum Tag der Sachsen mit schwarzer Farbe auf Hartfaser malte. Christian Hänselmann winkt ab: „Ach, das war so traurig. Christine und ich hatten sich wirklich unglaublich ins Zeug gelegt, um den erwarteten 250 000 Besuchern zu Sachsens größtem Volksfest ein wirklich sehenswertes Schaufenster zu bieten. Wir staunten nicht schlecht, als schließlich eine riesige Rosterbude genau vor unserem Laden hochgezogen wurde.“ Alle Mühe war für die Katz’.

Bis zu seiner Rente will Christian Hänselmann weiter im Laden stehen. Solange soll das Schaufenster das Aushängeschild des Geschäfts sein: Mit Pinguinen und Schneemännern im Winter, Fischernetzen und Segelbooten im Sommer, bunten Blättern im Herbst. Solange zieht Christine Andrä auch weiter die Perlonfäden, an die sie die Kulissen hängt. Solange muss die Dekorateurin weiter Sport treiben, um gelenkig zu bleiben und die Bühne durchs Seitenfenster entern zu können.

Von Haig Latchinian