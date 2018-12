Wurzen

Mit einer Tour zu verwaisten Immobilien machten Wurzens Citymanager unlängst auf leer stehende Gebäude inmitten der Stadt aufmerksam. Einige Gebäude sind längst dem Verfall preisgegeben, während andere zumindest von außen intakt wirken. Die LVZ hat sich fünf verlassene Gebäude herausgesucht und mithilfe der Eigentümer sowie des Wurzener Geschichts- und Altstadtvereins ihre Geschichte recherchiert. Viele ihrer früheren Nutzungen – etwa als Kino, Dampfmolkerei oder Bäckerei – sieht man den Gebäuden heute längst nicht mehr an.

Bankhaus Wurzen in der Bahnhofsstraße 16a

Der markante Gründerzeitbau wurde vom Leipziger Architekten Karl Poser im Auftrag der Wurzener Bank entworfen und 1902 fertiggestellt. Die 1889 gegründete Bank war seinerzeit eine wichtige Geldquelle für Unternehmen in der Region. Von 1974 bis 1990 wurde das imposante Gebäude von der Staatsbank der DDR genutzt. Nach der Wende zog die Deutsche Bank ein und blieb dort bis zu ihrem Umzug an den Nordrand der Altstadt 1997. Die Immobilie wurde 1992 umfangreich saniert. Eigentümer ist mittlerweile ein Mann aus Bayern, der einen Verkauf oder eine Sanierung anstrebt.

Zur Galerie Vor mehr als einem Jahrhundert erbaut, diente der auffällige Bau an der Bahnhofsstraße lange Zeit als Standort für verschiedene Banken. Seit einiger Zeit steht das Gebäude jedoch leer.

Mietshaus am Jacobsplatz 16

Das ruinöse Mietshaus am Jacobsplatz beherbergte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Bäckermeister Hermann Winkler, der dort neben der Bäckerei ein Lebensmittelgeschäft betrieb. Sein Vater war 1909/10 in das Gründerzeitgebäude eingezogen, das um 1900 erbaut wurde. Aufgrund des langen Bestehens der Backstube ist das Gebäude in Wurzen noch immer als „Winkler-Haus“ bekannt. 2019 soll die Immobilie mit Mitteln der Stadt gesichert werden, anschließend plant der private Eigentümer eine Vollsanierung.

Mietshaus in der Schweizergartenstraße 1b

In dem Mietshaus mit der breiten Ladenfront waren Anfang des vergangenen Jahrhunderts zwei Kinos untergebracht, in den 1920er-Jahren unterhielt die Allgemeine Ortskrankenkasse hier ein Büro für den Stadtbezirk Wurzen. Während der DDR-Zeit war in dem um 1910 errichteten Gebäudes unter anderem ein Fahrzeugteilehandel ansässig. Heute ist das Schaufenster komplett mit Brettern verrammelt. Die Eigentümer wollen den gründerzeitlichen Klinkerbau sanieren, die Wohnungen und das Ladengeschäft anschließend vermieten.

Zur Galerie Die Geschäfte im Erdgeschoss der beiden Wohnhäuser waren einst beliebte Anlaufpunkte in Wurzen – sie beherbergten unter anderem eine Bäckerei und verschiedene Kinos.

Leuchtenmanufaktur am Badergraben 16

Das Ensemble umfasst zwei Mietshäuser im Hof sowie das ehemalige Produktionsgebäude der Sächsischen Broncewaren-Fabrik von Karl Adolf Seifert, die 1862 im Badergraben gegründet wurde. Die Fabrik war europaweit bekannt für die Fertigung von repräsentativer Beleuchtung – so stellte die Firma etwa den großen Kronleuchter der Dresdner Semperoper her. Nach mehreren Eigentümerwechseln versuchte das Unternehmen vor einigen Jahren als Leuchten Manufactur Wurzen einen Neustart und nutzt weiterhin Räume in dem Komplex. Die ehemaligen Wohnhäuser sollen mittelfristig wieder zu solchen umgebaut werden; nach einer schrittweisen Sanierung ist die Vermietung der Gewerberäume im Rahmen eines Manufaktur- und Kreativquartiers geplant.

Mietshaus in der August-Bebel-Straße 32

Der Putz-Klinkerbau entstand um 1905 und ist reich verziert mit Jugendstil-Ornamenten. Bekannt ist das Gebäude für seine Rückseite: Im ehemaligen Stall im Hof betrieb Gustav Hasenfuß Anfang des vergangenen Jahrhunderts eine Dampfmolkerei. Noch in den 1970er-Jahren soll die Molkerei Eis verkauft haben, das sich bei den Wurzenern großer Beliebtheit erfreute. Der private Eigentümer plant die insgesamt zwei Hinterhofgebäude auszubauen und die Räumlichkeiten vor allem als Ateliers zu vermieten. Das Vorderhaus soll 2019 unter anderem mit Fördermitteln der Stadt saniert und die noch leer stehenden Wohnungen vermietet werden.

Zur Galerie Das Ensemble im Badergraben war einst Sitz der renommierten Sächsischen Broncewaren-Fabrik; in einem Hinterhaus des Wohnhauses in der August-Bebel Straße wurde eine Dampfmolkerei betrieben.

Von Maximilian König