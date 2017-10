Zahlreiche umgestürzte Bäume im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig. Im Stadtzentrum von Grimma musste die Freiwillige Feuerwehr in der Langen Straße mit der Drehleiter anrücken. Eine Sturmböe hatte ein Fenster in einer Dachgeschosswohnung bersten lassen. Die zerbrochenen Glasteile drohten auf den Fußweg herabzustürzen und hätten Fußgänger gefährlich verletzen können.

Die Feuerwehr rückte in der Langen Straße in Grimma mit der Drehleiter aus. Quelle: Thomas Kube

Auch in Röcknitz, Zeititz bei Bennewitz und Wurzen-Nemt sorgten umgestürzte Bäume beziehungsweise Stromleitungen auf Straßen für arbeitsreiche Stunden der Feuerwehrleute. Die Bäume, die sich der Kraft des Sturms ergeben hatten, mussten zerkleinert und dann beräumt werden. So etwa in Wurzen am Penny-Markt, in Burkartshain und in Thallwitz. Ebenfalls betroffen: die Bergstraße in Brandis. Dort wurde eine Weide entwurzelt.

In der Bergstraße in Brandis wurde eine Weide entwurzelt. Quelle: Ines Alekowa

Auf der viel befahrenen B95 erwischte es einen Baum bei Rötha. Er fiel auf eine Fahrspur, musste ebenfalls beräumt werden. In der Bornaer Straße in Kitzscher stürzte ein Baum auf ein Haus. Nach Angaben von Bürgermeister Maik Schramm habe „keine Gefahr für Leib und Leben bestanden“, so dass die Feuerwehr nicht ausrückte. Der Eigentümer des Gebäudes sei für die weiteren Maßnahmen zuständig und müsse klären, was zu tun sei.

Die Ortsfeuerwehr Schkorlopp kam in der Kitzener Straße in Kleinschkorlopp zum Einsatz – auch dort war ein Baum umgeworfen wurden. In Neukieritzsch beseitigte die Feuerwehr in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Baum, der auf die Fahrbahn gefallen ist.

Von sg, an, ia, tk