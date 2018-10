Wurzen

Ein junger Mann wollte am Sonntagabend an einem Automaten in Wurzen eine Schachtel Zigaretten kaufen und diese mit seiner Geldkarte bezahlen. Als er die EC-Karte jedoch in den vorgesehen Einschub steckte, „schluckte“ sie der Automat – aufgrund einer Fehlfunktion. Wie der 28-Jährige später feststellte, hatte zuvor wohl jemand versucht, den Automaten zu sprengen. Er informierte daraufhin die Polizei.

Täter versuchten Automaten aufzuhebeln

Wie sich herausstellte, brachten unbekannte Täter im Auswurfschacht des Automaten Pyrotechnik zum Einsatz. Das Gerät erlitt zwar Ausbeulungen und Schäden, doch seine „Schätze“ gab es nicht preis, weshalb die Täter offenbar auch noch probierten, durch Aufhebeln ans Ziel zu gelangen. Entsprechendes Werkzeug wurde aufgefunden und sichergestellt. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma zu melden, Telefon: 03437 708925 100.

Von LVZ/gap