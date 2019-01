Grimma/Wurzen

Er schätze ihn, er sei ein kritischer Geist, der den Finger in die Wunde lege, stimmt Grimmas Lungenarzt Arne Drews (48) ein Loblied auf Professor Dieter Köhler an. „Herr Köhler schrieb für die Zeitschrift ,Kompakt Pneumologie’. Dabei vertrat er oft Thesen, die nicht gerade der gängigen Meinung entsprachen. Ich las seine Artikel stets mit Genuss.“

Es wundere ihn nicht, dass Köhler in der Debatte über Grenzwerte von Stickoxiden zahlreiche Berufskollegen mobilisieren konnte, sagt Drews. Es sei gut, dass die Diskussion angestoßen wurde. Auch er sei für den sachlichen Meinungsstreit. Es sei jedoch kontraproduktiv, wenn durch diese Intervention die weltweiten Bemühungen um saubere Luft ins Stocken gerieten. „Das Positionspapier sollte nicht zur Verharmlosung des Themas führen“, so Drews.

Grimmas Lungenarzt Arne Drews findet es gut, dass es eine Diskussion über Stickoxide gibt. Quelle: Andreas Doering

Gesundheitsgefahr nicht belegbar

Wie berichtet, meldeten sich im Streit um Diesel-Fahrverbote über 100 deutsche Lungenärzte zu Wort. Ihrer Meinung nach seien die geltenden Grenzwerte so nicht haltbar. Die bislang unterstellte Gesundheitsgefahr könne wissenschaftlich nicht belegt werden. Laut Professor Köhler, von 1986 bis 2013 ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses Kloster Grafschaft in Schmallenberg, erreichten Raucher bei einer Schachtel am Tag in weniger als zwei Monaten jene Feinstaubdosis, die sonst ein 80-jähriger Nichtraucher in seinem Leben einatme: „Würde die Luftverschmutzung ein solches Risiko darstellen, müssten die meisten Raucher nach wenigen Monaten alle versterben, was offensichtlich nicht der Fall ist“, sagt der 70-Jährige.

Bodendieck ist gegen jede Hysterie

Der Wurzener Allgemeinmediziner Erik Bodendieck (52), Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, betont, dass es sich um keine Einzelmeinung handele, sondern eine beträchtliche Zahl von Spezialisten ähnlich argumentiere: „Daher bin ich sehr dafür, die Anregungen ernst zu nehmen. Nur dann kommt es zu einer Versachlichung der Diskussion.“ Er sei gegen jede Art von Hysterie, ob bei Stickoxiden oder Erderwärmung: „Letztens war die Rede von extremer Kälte. Mein Gott, wir haben zwei Grad minus, es ist halt Winter!“

Eine Kohlekommission sei bei Feinstaub nicht notwendig, sagt der Kammerpräsident mit Augenzwinkern: „Wir haben genügend wissenschaftliche Institutionen. Diese müsste der Staat finanziell weiter stärken, um Studien wirklich unabhängig zu machen. Denn eines ist klar: Gerade bei Fahrverboten sind etliche Interessen im Spiel. Da ist Transparenz unabdingbar.“

Drews : Saubere Luft ist wichtig

Lungenarzt Drews verweist auf die Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), auf denen die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide basieren: „Sie galten bislang als solide. Und auch die Europäische Lungengesellschaft, in der ich mich seit Jahren ehrenamtlich engagiere, betont, wie wichtig saubere Luft für die Gesundheit ist.“

Drews ist Vorsitzender des Vereins Nepalmed, erarbeitete weltweit gültige Lehrpläne in der Ausbildung von Lungenfunktionsdiagnostikern. In dem armen Land im Himalaya leitete er bereits mehrere Kurse. „Natürlich gibt es einen Zusammenhang von Luftreinheit und Lungengesundheit. In Nepals Hauptstadt Kathmandu mit Hausbrand, Autoabgasen und Ziegeleien hast du schon nach einer halben Stunde einen Hustenreiz.“

Nicht nur Lungenärzte gefragt

Er fördere dort den Bau rauchfreier Öfen, um die Rate an Asthmaerkrankungen und chronischer Bronchitis zu senken, sagt Drews. Er räumt ein, dass in Nepal zwei Drittel der Bevölkerung raucht: „Nun könnte man sagen, der Glimmstängel ist schuld ...“

Noch einmal: Er begrüße den Vorstoß der Kollegen um Dieter Köhler, warne aber vor falschen Schlüssen: „Eingeatmete Nanopartikel stehen im Verdacht, sich auf harmlose Pollen zu setzen. Der Körper erkennt sie nicht und reagiert allergisch. Die winzigen Teilchen marschieren durch Gefäßwände. Sehr wahrscheinlich verursachen sie auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“ Feinstaub & Co. seien also nicht nur ein Betätigungsfeld für Lungenärzte.

Von Haig Latchinian