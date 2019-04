Machern/Püchau

Das Bildungszentrum Püchau ist eine Schule der etwas anderen Art. Nicht nur wegen der freien Trägerschaft. An dieser Lehrstätte wird seit Jahren eine Tradition gepflegt, die von einer Nachhaltigkeit geprägt ist. Die Schüler der jeweiligen 4. Klassen, also des Jahrgangs, der die Schule verlässt, bereiten ihren Lehrern und den verbleibenden 1. bis 3. Klassen ein Abschiedsgeschenk. Möglich wird dies freilich nur durch tatkräftige und finanzielle Unterstützung ihrer Eltern und Gewerbetreibender aus der Umgebung.

Hainbuchen auf einer Länge von 70 Metern

In den letzten Jahren entstand dadurch beispielsweise das grüne Klassenzimmer oder eine Kletterwand. In diesem Jahr tut man der Natur etwas Gutes. „Auf einer Länge von etwa 70 Metern werden am Zaun zur Straße 180 Hainbuchen-Hecken gepflanzt", verrät Carmen Jaekel, eine von insgesamt vier Elternsprecherinnen. Alle 43 Kinder waren dieser Tage mit ihren Eltern an der Aktion beteiligt. Für die materielle Unterstützung sorgte diesmal die Um-Bau-Ideen Umsetzen GbR von Marcel Unger und Andreas Martin aus Taucha.

Erstklässler übernehmen Patenschaft

Die Kosten für die Pflanzen und eine dazu nötige Heckenschere in Höhe von 1300 Euro übernahmen die Eltern. Originelle Besonderheit: An jeder dritten Buchenhecke hängt ein Schild mit dem Namen vom Spenderkind und auf der Rückseite einem Schüler der 1. Klasse, der zukünftig die Patenschaft und Pflege für diese drei Pflanzen übernimmt.

Und Schulleiterin Annett Ullrich weist gleich noch eine die nächste Schulaktion hin. „Am 17. Mai ab 14 Uhr findet auf unserem Schulsportgelände ein Sponsorenlauf statt. Der Erlös kommt wieder unserer Einrichtung und den Kinder zugute."

Von Thomas Kube