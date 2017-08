Zusammenstoß trotz Blaulicht: Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Borsdorf . In der Nacht zum Dienstag ist zwischen Borsdorf und Panitzsch ein Rettungswagen mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Notarztwagen gegen 19.50 Uhr die Kreuzung der B6 mit der Borsdorfer Straße mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene bei Rot überqueren wollen. Gleichzeitig fuhr eine Autofahrerin bei Grün über die Kreuzung. Bei der Kollision wurden der Notarzt, der Fahrer des Rettungswagens und die beiden Insassen des zweiten Unfallfahrzeugs verletzt. Sie alle wurden in die Uniklinik Leipzig eingeliefert.

Es ist bereits der dritte Blaulichtunfall innerhalb kürzerer Zeit in und um Leipzig. Erst in der vergangenen Woche war im Gerichtsweg in Leipzig ein Polizeifahrzeug auf einer Einsatzfahrt verunglückt.

hgw